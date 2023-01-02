Турнир по теннису в Аделаиде. Белоруски Соболенко и Морозова вышли в 1/8 финала парного разряда

Новости Беларуси. Белоруски Арина Соболенко и Лидия Морозова вышли в 1/8 финала парного разряда турнира в австралийской Аделаиде категории 500, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши девушки в матче 1/16 финала нанесли поражение венгерке Анне Бондарь и грузинке Оксане Калашниковой со счетом 4:6, 6:4, 10:8. В поединке 1/8 финала белорусский дуэт сыграет против представительницы Тайваня Чань Хао-Чин и китаянки Ян Чаоксан. К сожалению, белорусско-словацкий тандем Александра Саснович – Тереза Михаликова выбыл из турнира, уступив чешской паре Маркете Вондроушевой и Мириам Колодзиэевой – 5:7, 4:6. Наша Виктория Азаренко на турнире в Аделаиде в матче первого круга завтра, 3 января, рано утром сразится с победительницей квалификации, украинкой Ангелиной Калининой, у которой 39-й мировой рейтинг.