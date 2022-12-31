«Мирного неба над головой». Победители и призёры Олимпийских игр и ЧМ поздравили белорусов с Новым годом

Поздравлений и пожеланий в этот день много не бывает. В канун Нового года предоставляем возможность сказать напутственное слово мэтрам и аксакалам белорусского спорта, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Любовь Черкашина, бронзовый призер Олимпийских игр по художественной гимнастике:

Поздравляю от всей души с Новым годом и желаю нам всем в новом году много счастья, много здоровья, много радости, почаще улыбаться и никогда не переставать верить во что-то лучшее.

Людмила Калинчик, серебряный призер чемпионата мира по биатлону:

Сейчас такое время, хочется просто мирного неба над головой. Это в первую очередь. Здоровья близким, родным, чтобы всегда все были рядом. И так как наша семья в спорте, то успешного выступления всей нашей команды. Хочется, чтобы все вопросы разрешились и нашей команде дали выступать на международном уровне.