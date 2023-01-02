Опубликованы новые рейтинги WTA и ATP. Какие места у белорусов?

Новости Беларуси. Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов обновили мировые рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Особых изменений в теннисной картине мира у ведущих белорусских спортсменок не произошло.

Они остались на тех же позициях, что и были неделю назад. Арина Соболенко на пятом месте, Виктория Азаренко – 26-я, Александра Саснович – на 30-й позиции. Лидером женского рейтинга является полька Ига Швентек. У мужчин в первой сотне единственный представитель Беларуси это Илья Ивашко. Он занимает 73-е место. Испанец Карлос Алькарас, не с таким явным преимуществом как Ига Швентек у женщин, но все-таки продолжает удерживать лидерство в мужском рейтинге.