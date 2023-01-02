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Опубликованы новые рейтинги WTA и ATP. Какие места у белорусов?

02 января 2023 15:17
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Новости Беларуси. Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов обновили мировые рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Особых изменений в теннисной картине мира у ведущих белорусских спортсменок не произошло.

Опубликованы новые рейтинги WTA и ATP. Какие места у белорусов?-1

Они остались на тех же позициях, что и были неделю назад. Арина Соболенко на пятом месте, Виктория Азаренко – 26-я, Александра Саснович – на 30-й позиции. Лидером женского рейтинга является полька Ига Швентек. У мужчин в первой сотне единственный представитель Беларуси это Илья Ивашко. Он занимает 73-е место. Испанец Карлос Алькарас, не с таким явным преимуществом как Ига Швентек у женщин, но все-таки продолжает удерживать лидерство в мужском рейтинге.

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# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Ига Швёнтек # Илья Ивашко # Карлос Алькарас # Фотофакт

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