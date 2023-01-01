Что приносит настоящее счастье Юлии Силипицкой? Поговорили с ведущей о карьере, семье и лучших моментах 2022-го

Юлия Силипицкая, ведущая программы «Спорттаймер»:

Всегда хотела ощутить вот эти вот непонятные чувства моих интервьюируемых, когда они сидят у меня на допросе. Вначале, чтобы их сюда зазвать, надо их сподвигнуть, чтобы они ко мне пришли. Когда они сидят, вот так вцепившись в это кресло, я думаю: боже мой, что же там за волшебное место, которое просто их трясет? Потом начинаю с ними разговаривать, они расслабляются, я вижу, что они расслабляются. В ухо мне говорят: «Поехали!» И мы начинаем нашу прекрасную беседу. Темочка, меня здесь не трясет. Мне здесь нравится.

Артем Шукалович, СТВ:

Для спортсменов 2022 год был не самым простым, достаточно тяжелым, ограничения. Каким он запомнился вам? Как он прошел для вас?

То, что меня поразило, удивило – чемпионат Беларуси по футболу

Юлия Силипицкая:

Лично для меня, я считаю, что это был очередной год взлета моего. Все обычно к моему возрасту заканчивают со своей карьерой, а я тут вот парю как-то так. Парю, как птица феникс, возродившись. И мне это нравится. Касательно спорта – да, действительно, непростой год. Но поскольку я считаю себя оптимистом во всех отношениях и даже в самом плохом надо черпать хорошее, и оно есть, мне кажется, что много хорошего и в спорте произошло. То, что меня поразило, удивило и то, о чем я хочу сказать, выделить кого-то – чемпионат Беларуси по футболу. Хотя я не ярый болельщик. Я воспринимаю этот вид спорта, как и все остальные. Даже немного считаю, что они такие заевшиеся. Есть другое слово, но пускай будет заевшиеся. Соответственно, меня удивил и вдохновил даже в какой-то степени чемпионат Беларуси.

Артем Шукалович:

Я думаю, что все мы, действительно, даже не самые большие болельщики, прильнули к экранам, когда развязывалась медальная гонка. Ну, я так понимаю, футбол – это самое запоминающееся?

Юлия Силипицкая:

«Энергетик». Давайте уже завершим, что меня там поразило – молодой «Энергетик». И я лишний раз поняла: боже мой, как же хороша эта молодость! Как хорошо не думать ни о чем. Не оборачиваться никуда, лететь вперед. И бесплатно или не платно – это вообще не должно никого касаться. Футбол, любовь, победа. Вот этот драйв и переносился на каждого, кто наблюдал или кто слышал.

«От кого вы ловили мурашки?»

Артем Шукалович:

С событием разобрались. Но через ваши руки прошло не только много инфоповодов, новостей, но и очень много людей, деятелей спорта, спортсменов. Через «Спорттаймер», собственно говоря. Кто из тех, кто сидел в кресле, которое сейчас занимаете вы…

Юлия Силипицкая:

Кто мурашки ловил, да?

Артем Шукалович:

Нет, скорее от кого вы ловили мурашки.

Юлия Силипицкая:

Понятное дело, что тут уже будут скрывать? Конечно, когда появился в моей студии… Можно, я скажу «в моей»? Нескромно так, нагло. Ну чуть-чуть она на какое-то время становится моей, моей кожей. Студия – это моя кожа, мой организм, я дышу здесь. У меня такое ощущение, я не могу надышаться этой студией. Кайф. Спасибо вам большое, что даете мне эту возможность. Конечно, когда на твоем месте оказался Карелин Александр Александрович… Я, когда просто сидела, выставляли свет, я еще не верила в то, что он пришел. Я не верила, что мы удостоились чести прихода такой личности. Мне казалось, что он может прийти к какому-то весомому человеку, но не к такой маленькой песчинке, как я. Безумно человек занятой. У него очень много времени уходит не на себя. И он выкроил, и не маленькое время, он пробыл здесь практически час. И сказал, что он придет еще. Это касательно, допустим, функционера. Тут интерес больше, наверное, составляет, кто из спортсменов был.