Что приносит настоящее счастье Юлии Силипицкой? Поговорили с ведущей о карьере, семье и лучших моментах 2022-го

Новости Беларуси. О карьере, семье и лучших моментах 2022-го поговорили с ведущей СТВ Юлией Силипицкой в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. О карьере, семье и лучших моментах 2022-го поговорили с ведущей СТВ Юлией Силипицкой в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.
Юлия Силипицкая, ведущая программы «Спорттаймер»:
Всегда хотела ощутить вот эти вот непонятные чувства моих интервьюируемых, когда они сидят у меня на допросе. Вначале, чтобы их сюда зазвать, надо их сподвигнуть, чтобы они ко мне пришли. Когда они сидят, вот так вцепившись в это кресло, я думаю: боже мой, что же там за волшебное место, которое просто их трясет? Потом начинаю с ними разговаривать, они расслабляются, я вижу, что они расслабляются. В ухо мне говорят: «Поехали!» И мы начинаем нашу прекрасную беседу. Темочка, меня здесь не трясет. Мне здесь нравится.
Артем Шукалович, СТВ:
Для спортсменов 2022 год был не самым простым, достаточно тяжелым, ограничения. Каким он запомнился вам? Как он прошел для вас?
Юлия Силипицкая:
Лично для меня, я считаю, что это был очередной год взлета моего. Все обычно к моему возрасту заканчивают со своей карьерой, а я тут вот парю как-то так. Парю, как птица феникс, возродившись. И мне это нравится. Касательно спорта – да, действительно, непростой год. Но поскольку я считаю себя оптимистом во всех отношениях и даже в самом плохом надо черпать хорошее, и оно есть, мне кажется, что много хорошего и в спорте произошло. То, что меня поразило, удивило и то, о чем я хочу сказать, выделить кого-то – чемпионат Беларуси по футболу. Хотя я не ярый болельщик. Я воспринимаю этот вид спорта, как и все остальные. Даже немного считаю, что они такие заевшиеся. Есть другое слово, но пускай будет заевшиеся. Соответственно, меня удивил и вдохновил даже в какой-то степени чемпионат Беларуси.
Артем Шукалович:
Я думаю, что все мы, действительно, даже не самые большие болельщики, прильнули к экранам, когда развязывалась медальная гонка. Ну, я так понимаю, футбол – это самое запоминающееся?
Юлия Силипицкая:
«Энергетик». Давайте уже завершим, что меня там поразило – молодой «Энергетик». И я лишний раз поняла: боже мой, как же хороша эта молодость! Как хорошо не думать ни о чем. Не оборачиваться никуда, лететь вперед. И бесплатно или не платно – это вообще не должно никого касаться. Футбол, любовь, победа. Вот этот драйв и переносился на каждого, кто наблюдал или кто слышал.
Артем Шукалович:
С событием разобрались. Но через ваши руки прошло не только много инфоповодов, новостей, но и очень много людей, деятелей спорта, спортсменов. Через «Спорттаймер», собственно говоря. Кто из тех, кто сидел в кресле, которое сейчас занимаете вы…
Юлия Силипицкая:
Кто мурашки ловил, да?
Артем Шукалович:
Нет, скорее от кого вы ловили мурашки.
Юлия Силипицкая:
Понятное дело, что тут уже будут скрывать? Конечно, когда появился в моей студии… Можно, я скажу «в моей»? Нескромно так, нагло. Ну чуть-чуть она на какое-то время становится моей, моей кожей. Студия – это моя кожа, мой организм, я дышу здесь. У меня такое ощущение, я не могу надышаться этой студией. Кайф. Спасибо вам большое, что даете мне эту возможность. Конечно, когда на твоем месте оказался Карелин Александр Александрович… Я, когда просто сидела, выставляли свет, я еще не верила в то, что он пришел. Я не верила, что мы удостоились чести прихода такой личности. Мне казалось, что он может прийти к какому-то весомому человеку, но не к такой маленькой песчинке, как я. Безумно человек занятой. У него очень много времени уходит не на себя. И он выкроил, и не маленькое время, он пробыл здесь практически час. И сказал, что он придет еще. Это касательно, допустим, функционера. Тут интерес больше, наверное, составляет, кто из спортсменов был.
Артем Шукалович:
В том числе.
Юлия Силипицкая:
Можно я никого не буду выделять? Потому что каждый, кто сюда пришел ко мне, он уже для меня дорог.
Артем Шукалович:
Возвращаясь к Карелину, не только он приехал к нам, вам тоже удалось выехать к нему. А какие впечатления оставила поездка в Новосибирск?
Юлия Силипицкая:
Я поинтересовалась: в качестве кого? Он говорит: VIP-гостя. Ну какой я VIP-гость? Я журналист. И если я еду на соревнования, мне надо быть не VIP-гостем, мне надо работать, мне надо вещать, мне надо сенсации. Если ее нет, я ее придумаю. И соответственно, я сказала «нет», на что минутная была пауза. И говорит: почему? Потому что я без микрофона не езжу и без камеры. Прекраснейший второй вопрос: сколько камер тебе надо? Пять? Говорю: нет, мне одна и мой видеооператор. Вечером лежали билеты уже к нему. Собственно говоря, когда мы туда отправились, я не пожалела ни разу. Как журналист я получила огромное удовольствие в том, что я привезла эксклюзив и вещала оттуда. Когда «Спорттаймер» вышел, так скажем, с локации Новосибирска, с атрибутикой Александра Александровича Карелина, я считаю, что это была моя маленькая победа. Вот это, наверное, победа.
Артем Шукалович:
Мы все о работе. Давайте немного о личном, поговорим о вас.
Юлия Силипицкая:
Обо мне. Ой, какой вы хитренький.
Артем Шукалович:
К Новому году обычно люди желают друг другу нового счастья. А в вашей жизни это счастье есть, вы счастливый человек?
Юлия Силипицкая:
Я очень счастливый человек. Я до такой степени счастливый, что, мне кажется, что я недостойна этого счастья. У меня есть любимая работа, которую я люблю до такой степени, что, мне кажется, если у меня ее заберут, я умру. То, что я вышла в эфиры, второй у меня был виток жизненный, что я получила эту возможность уже в общем-то в зрелом возрасте, я тоже считаю, что это счастье. То, что мне выпало счастье работать с молодыми креативными людьми во всех отношениях, и я у них учусь – это еще огромное счастье. Я мама – это прекрасное счастье. А что еще надо женщине?
Артем Шукалович:
К слову, о детях. Работа журналистом и семейное благополучие – это сочетаемые вещи?
Юлия Силипицкая:
Для меня счастье то, что она видит мою работу, она гордится мною и она тоже хочет стать журналистом. И это, наверное, тоже маленькая победа.
Артем Шукалович:
Вы никогда не сидели, не думали: если бы не журналистика?
Юлия Силипицкая:
Ни-че-го.
Артем Шукалович:
Мне кажется все-таки, наверное, профессия выбирает человека, а не человек профессию.
Юлия Силипицкая:
У вас еще все впереди. Подождите, может быть вы станете не только журналистом, может быть вы станете акулой пера, может вы что-то возглавите. Хотел бы возглавить что-либо? Смог бы? Кишка бы не дрогнула?
Артем Шукалович:
Хочется ответить, как Тихон: смог бы, но только что-то знакомое.
Юлия Силипицкая:
Ну, Тихон – это свое. А вот Артемий Шукалович смог бы возглавить?
Артем Шукалович:
Пока что нет. Но надо стремиться.
Юлия Силипицкая:
Артемий, что значит нет?
Артем Шукалович:
Надо расти.
Юлия Силипицкая:
Нет – это шаг назад, это не по-спортивному. «Да, но не сейчас».
Артем Шукалович:
Да, но не сейчас.
Юлия Силипицкая:
Правильно, молодец.
Артем Шукалович:
Люди обычно перед собой на будущий год в конце ставят какие-то цели. На 2022-й было такое, ставили перед собой какие-то задачи, план, что вы хотите точно реализовать в течение года?
Юлия Силипицкая:
Артемий, мне так много лет, что я уже не ставлю себе каких-то планов. Я просто живу, наслаждаюсь жизнью. Поскольку я уже сказала, что я настолько влюблена в свою работу, что какие тут могут быть планы? Надо просто работать. Если вопрос звучит: поставлю ли я на 2023 год планы? Я поставлю. Единственный план, чтобы вы все не разочаровались во мне.
Артем Шукалович:
«Спорттаймер» чем будет радовать нас в 2023 году?
Юлия Силипицкая:
То, что моя команда мне предложит. По крайней мере, я абсолютно уверена, что раз к нам гости приходят, нам доверяют, это многого и дорогого стоит. Фраза, конечно, уже избитая, но реальная. Это здорово, когда тебе доверяют и приходят. Надеюсь, что к нам придут как новые друзья, так и уже закадычные. Я очень надеюсь, у нас будет много поводов говорить о результатах спортсменов. Плюс II Игры СНГ, которые я с нетерпением жду, потому что для меня слово СНГ – какое-то трепетное, родом из детства. Практически из детства. Здесь очень ожидаем. И все-таки я настолько верю, что эти большие буквы БАН просто растворятся. Знаете, как в красивых графических мультиках. Бах – и исчезло. Вот так бах – и мы будем нормально готовиться к главным играм.
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