Триумф Фернандеса и серьёзная травма Коляды. Драматичное противостояние на льду «Минск-Арены»

Новости Беларуси. Сложнейшие программы на льду, головокружительные прыжки и запредельная конкуренция. Кажется, такого 15-тысячная «Минск-Арена» ещё не видела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже несколько дней белорусская столица живёт в ритме чемпионата Европы по фигурному катанию.