Триумф Фернандеса и серьёзная травма Коляды. Драматичное противостояние на льду «Минск-Арены»
Новости Беларуси. Сложнейшие программы на льду, головокружительные прыжки и запредельная конкуренция. Кажется, такого 15-тысячная «Минск-Арена» ещё не видела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже несколько дней белорусская столица живёт в ритме чемпионата Европы по фигурному катанию.
В ледовый поход за медалями 26 января первыми отправились мужчины. По итогам короткой программы лидерство захватил россиянин Михаил Коляда. Выступал фаворит под несмолкающие овации.
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Первенство спортсмен оспаривал с любимцем публики, шестикратным чемпионом Европы Хавьером Фернандесом. Противостояние выдалось драматическим и с неожиданной развязкой. Россиянин не только сорвал несколько важных элементов, но и получил серьезную травму. В итоге именитый испанец в седьмой раз стал лучшим фигуристом Европы.
На «Минск -Арене» разыгрывается последний комплект медалей европейского фигурного первенства. За место на пьедестале поборется и белорусская пара Анна Кубликова и Юрий Гулицкий.
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По итогам вчерашнего выступления наши спортсмены набрали 57,08 балла, показав свой лучший результат в сезоне. Дотянуться до лидеров спортсмены попытаются с 19-го места после короткой программы.
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