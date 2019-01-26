Болеем за наших. Анна Кубликова и Юрий Гулицкий поборются за место на пьедестале на ЧЕ по фигурному катанию

Новости Беларуси. Минск продолжает писать историю континентального первенства по фигурному катанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город, по мнению гостей и участников турнира, с успехом вжился в роль столицы большого европейского спорта.

26 января в ледовый поход за золотом отправились мужчины. Соревновательный день начался с розыгрыша наград в одиночном катании. По итогам короткой программы лидерство захватил россиянин Михаил Коляда. Сегодня на лёд он выйдет последним.

Белорус Яков Зенько расположился на 30-ом месте и не пробился в решающую стадию соревнований. И это, пожалуй, единственное разочарование.

Болельщики и спортсмены единодушно признают – организация минского первенства заслуживает самых высоких оценок. Соревнования проходят с аншлагом. Так, вчера произвольную программу женщины откатали при полных трибунах. Напомним, «Минск-Арена» вмещает больше 15 тысяч зрителей.

Мы впервые в Минске. Здесь добрые люди, чистый город. Он особенно хорош в такую снежную погоду. Мы любим ваш Минск.

Первый раз в Беларуси – потрясающий город, потрясающая страна. Теплые люди, теплый прием. Я давняя болельщица фигурного катания, меня интересуют все. Публика шикарная, принимают все замечательно. Очень довольна.