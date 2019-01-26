Прямой эфир

Болеем за наших. Анна Кубликова и Юрий Гулицкий поборются за место на пьедестале на ЧЕ по фигурному катанию

26 января 2019 12:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минск продолжает писать историю континентального первенства по фигурному катанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город, по мнению гостей и участников турнира, с успехом вжился в роль столицы большого европейского спорта.

Болеем за наших. Анна Кубликова и Юрий Гулицкий поборются за место на пьедестале на ЧЕ по фигурному катанию-1

26 января в ледовый поход за золотом отправились мужчины. Соревновательный день начался с розыгрыша наград в одиночном катании. По итогам короткой программы лидерство захватил россиянин Михаил Коляда. Сегодня на лёд он выйдет последним.

Болеем за наших. Анна Кубликова и Юрий Гулицкий поборются за место на пьедестале на ЧЕ по фигурному катанию-4

Белорус Яков Зенько расположился на 30-ом месте и не пробился в решающую стадию соревнований. И это, пожалуй, единственное разочарование.

Болеем за наших. Анна Кубликова и Юрий Гулицкий поборются за место на пьедестале на ЧЕ по фигурному катанию-7

Болельщики и спортсмены единодушно признают – организация минского первенства заслуживает самых высоких оценок. Соревнования проходят с аншлагом. Так, вчера произвольную программу женщины откатали при полных трибунах. Напомним, «Минск-Арена» вмещает больше 15 тысяч зрителей.

Болеем за наших. Анна Кубликова и Юрий Гулицкий поборются за место на пьедестале на ЧЕ по фигурному катанию-10

Мы впервые в Минске. Здесь добрые люди, чистый город. Он особенно хорош в такую снежную погоду. Мы любим ваш Минск.

Болеем за наших. Анна Кубликова и Юрий Гулицкий поборются за место на пьедестале на ЧЕ по фигурному катанию-13

Первый раз в Беларуси – потрясающий город, потрясающая страна. Теплые люди, теплый прием. Я давняя болельщица фигурного катания, меня интересуют все. Публика шикарная, принимают все замечательно. Очень довольна.

Болеем за наших. Анна Кубликова и Юрий Гулицкий поборются за место на пьедестале на ЧЕ по фигурному катанию-16

Ближе к вечеру медальная интрига разрешится в спортивных танцах на льду. Белорусская пара Анна Кубликова и Юрий Гулицкий в произвольной программе поборются за место на пьедестале.

Болеем за наших. Анна Кубликова и Юрий Гулицкий поборются за место на пьедестале на ЧЕ по фигурному катанию-19

По итогам вчерашнего выступления наши спортсмены набрали 57,08 балла, показав свой лучший результат в сезоне.

«На разрыв аорты»: белорусские фигуристы рассказали, чего ждать от их произвольной программы на ЧЕ

Как судьи оценивают выступления фигуристов? Разбираемся с рефери Екатериной Серовой

Загитова, Фернандес, Тарасова: как выглядели знаменитые фигуристы 10 лет назад

# Фигурное катание # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Самая юная россиянка на турнире Софья Самодурова стала чемпионкой Европы, Алина Загитова – вторая
25 января 2019 18:58

Самая юная россиянка на турнире Софья Самодурова стала чемпионкой Европы, Алина Загитова – вторая

Габриэлла Пападакис: Мы помним, как в прошлый раз приезжали в Минск на юниорский чемпионат мира
25 января 2019 18:19

Габриэлла Пападакис: Мы помним, как в прошлый раз приезжали в Минск на юниорский чемпионат мира

II Европейские игры признаны самым значимым континентальным проектом 2019 года
25 января 2019 17:20

II Европейские игры признаны самым значимым континентальным проектом 2019 года