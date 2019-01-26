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Осака одолела Квитову в финале Australian Open и станет первой ракеткой мира

26 января 2019 13:38
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Новости Японии. Японская теннисистка Наоми Осака выиграла первый в сезоне турнир Большого шлема и стала первой ракеткой мира. В финале Australian Open противницей 21-летней спортсменки была 28-летняя чешка Петра Квитова.  

Для обеих теннисисток финальный матч стал самым сложным из всех, через которые им пришлось пройти на Australian Open. Трёхсетовый поединок затянулся на 2 часа 30 минут, ни одна из спортсменок не собиралась уступать, ведь на кону стояла не только победа в турнире, но звание лучшего игрока мира.  

Осака одолела Квитову в финале Australian Open и станет первой ракеткой мира-1

Фото: twitter.com/AustralianOpen  

В первом сете победу на тай-брейке вырвала Осака – 7:6 (7:2). Во втором сете Квитова вышла в лидеры, но затем Наоми отыгралась, а после и вовсе ушла в отрыв до 5:3. Здесь Петра оказалась зажата в угол и показала сопротивление, достойное финала. Чешка смогла закончить сет в свою пользу со счётом 5:7.  

Натиск противницы не смутил японку, которая явно заранее настраивалась на сложную игру. В третьем сете Осака не потеряла самообладание и смогла аккуратно завершить раунд со счётом 6:4.  

Что касается выступления белорусских теннисисток на этом турнире, то в этот раз они сверкнуть не смогли. Лапко и Азаренко выбыли в первом же круге, Саснович и Соболенко завершили выступление в третьем.  

А для Наоми эта победа стала второй на турнирах Большого шлема. 

Первый титул японка взяла на US Open – здесь подробнее.  

# Теннис # Наоми Осака # Петра Квитова

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