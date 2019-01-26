Осака одолела Квитову в финале Australian Open и станет первой ракеткой мира

Для обеих теннисисток финальный матч стал самым сложным из всех, через которые им пришлось пройти на Australian Open. Трёхсетовый поединок затянулся на 2 часа 30 минут, ни одна из спортсменок не собиралась уступать, ведь на кону стояла не только победа в турнире, но звание лучшего игрока мира.

Новости Японии. Японская теннисистка Наоми Осака выиграла первый в сезоне турнир Большого шлема и стала первой ракеткой мира. В финале Australian Open противницей 21-летней спортсменки была 28-летняя чешка Петра Квитова.

В первом сете победу на тай-брейке вырвала Осака – 7:6 (7:2). Во втором сете Квитова вышла в лидеры, но затем Наоми отыгралась, а после и вовсе ушла в отрыв до 5:3. Здесь Петра оказалась зажата в угол и показала сопротивление, достойное финала. Чешка смогла закончить сет в свою пользу со счётом 5:7.

Натиск противницы не смутил японку, которая явно заранее настраивалась на сложную игру. В третьем сете Осака не потеряла самообладание и смогла аккуратно завершить раунд со счётом 6:4.

Что касается выступления белорусских теннисисток на этом турнире, то в этот раз они сверкнуть не смогли. Лапко и Азаренко выбыли в первом же круге, Саснович и Соболенко завершили выступление в третьем.

А для Наоми эта победа стала второй на турнирах Большого шлема.