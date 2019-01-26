Хавьер Фернандес выиграл свой последний ЧЕ. Серебро у Самарина
Новости Беларуси. 26 января завершилось мужское одиночное катание на ЧЕ в Минске. Победителем стал испанец Хавьер Фернандес.
В произвольной программе Александр Самарин устроил настоящее шоу и показалось, что он может победить. Фигурист чисто исполнил ряд сложных прыжков, в числе которых четверной лутц, и набрал 269,84 балла. Однако после выхода на лёд Фернандеса стало понятно, что Самарин отодвигается на второй план.
На третьем месте оказался итальянец Маттео Риццо. Фигурист выступал 13 и довольно долго ожидал результатов. Учитывая, что обычно в конце выступают самые сильные спортсмены, его попадание в тройку лучших было сомнительно, но обойти баллы Риццо оказалось непросто. Настолько непросто, что смогли это сделать только два человека.
Фото: instagram.com/isufigureskating
По итогу Хавьер набрал 271,59 балла. Испанец продемонстрировал тройные тулуп, аксель, сальхов. Было множество сложных элементов, но и без ошибок не обошлось. У Фернандеса сорвался флип, были помарки при приземлении после прыжков, и всё же он покорил минский лёд.
Последней преградой для испанца мог стать Коляда, но Михаил упал практически в самом начале своего выступления, явно повредил руку и не смог показать даже свой средний результат. Итогом стали 240,87 балла и пятое место.
Первым после короткой программы шёл российский фигурист Михаил Коляда. 23-летний спортсмен оторвался практически на десять баллов, набрав 100,49 балла. Кроме того, фигурист упомянул, что из-за недавней болезни не включил некоторые элементы в короткую программу, чтобы сэкономить силы.
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Фото: instagram.com/mikhail_kolyada
Вторым в короткой программе стал Александр Самарин с 91,97 баллами. А знаменитый шестикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес расположился только на третьем месте. Правда, отрыв от второго места минимален, спортсмен набрал 91,84 балла.
Для испанца выступление на ЧЕ в Минске было крайне важно, поскольку весной Хавьер собирается завершить свою спортивную карьеру. И вон он победил на чемпионате Европы в седьмой раз.
Фото: instagram.com/javierfernandezskater
Что касается Коляды, то для него всё сложилось крайне неудачно. Было многообещающее начало, но в итоге он не смог взять даже бронзу, как в предыдущих двух ЧЕ.