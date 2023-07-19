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Триумф экипажа Вязовича на ралли-рейде «Шёлковый путь». Что послужило причиной успеха?

19 июля 2023 18:43
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Новости Беларуси. Триумфальное возвращение на родину после победы на международном ралли-рейде «Шелковый путь». Он завершился в минувшие выходные. Впервые за 13 лет победила белорусская команда. МАЗ оказался самой быстрой машиной гонки. С победой «МАЗ-СПОРТавто» поздравил Президент Беларуси, а сегодня, 19 июля, экипаж Сергея Вязовича встречали коллеги на Минском автомобильном заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продолжит Глеб Прокофьев.

Триумф экипажа Вязовича на ралли-рейде «Шёлковый путь». Что послужило причиной успеха?-1

Грузовик победителей сегодня мчится по проездам родного завода. Здесь главных героев гонки ждут коллеги. Болели всем предприятием. Да что там, всей страной. И эта поддержка была ощутима, что сыграло немаловажную роль в победе.

Триумф экипажа Вязовича на ралли-рейде «Шёлковый путь». Что послужило причиной успеха?-3

Победителей ралли-рейда «Шелковый путь» поздравили коллеги на МАЗе. Читайте здесь.

Впервые за долгое время белорусской команде удалось превзойти российский КамАЗ и победить в гонке. Маршрут пролегал через 13 регионов России и пересекал три часовых пояса. Его общая протяженность – больше 5 тысяч километров. Впечатляющий результат «МАЗ-СПОРТавто» – 24 часа 22 минуты. От главного конкурента удалось оторваться на 13 минут. И к этому, конечно, приложили силы все члены экипажа.

Триумф экипажа Вязовича на ралли-рейде «Шёлковый путь». Что послужило причиной успеха?-5

Павел Гаранин, штурман «МАЗ-СПОРТавто»:
В этом году организаторы сделали более техничные, быстрые трассы: на технику, навигацию, большую скорость, пилотирование – чем на жесткое бездорожье. Опять же, это не облегчило гонку ни в коем случае. Мне как штурману на такой скорости требовалось больше внимания, слежения за приборами, дорожной книгой, чтобы вовремя предупредить пилота о будущем повороте или съезде на заметную дорогу, что тоже важно.

Триумф экипажа Вязовича на ралли-рейде «Шёлковый путь». Что послужило причиной успеха?-7

Андрей Крагельский, механик «МАЗ-СПОРТавто»:
Как механик слежу за всеми параметрами машины: температура, давление на дуло, температура охлаждающей жидкости, температура масла в коробке, масла в двигателе – все параметры автомобиля, которые важны. Моя задача – следить, чтобы они не переходили значение максимума.

Триумф экипажа Вязовича на ралли-рейде «Шёлковый путь». Что послужило причиной успеха?-9

Стоит отметить, что прошедшая гонка не стала легкой прогулкой. Жаркая погода влияла на температуру двигателя. Были и другие технические сложности, из-за которых на одном из этапов МАЗ Вязовича чуть было не потерял лидерство в общем зачете. Ближайший преследователь нашего экипажа сократил разрыв до 1 минуты 20 секунд.

Триумф экипажа Вязовича на ралли-рейде «Шёлковый путь». Что послужило причиной успеха?-11

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Сейчас мы находимся уже в легендарном грузовике экипажа Вязовича, на котором они победили на «Шелковом пути». Я – на месте пилота.

Триумф экипажа Вязовича на ралли-рейде «Шёлковый путь». Что послужило причиной успеха?-13

Весомый вклад в победу, помимо экипажа, внесли и лучшие специалисты цехов завода и предприятий холдинга. Благодаря их кропотливой работе мощнейший грузовик сегодня не уступает зарубежным аналогам. Помогли и партнеры. Бобруйские шины, которые из-за санкций встали на замену импортных, не подвели и доказали свою эффективность.

Триумф экипажа Вязовича на ралли-рейде «Шёлковый путь». Что послужило причиной успеха?-15

Сергей Каюшников, начальник инженерно-технического центра ОАО «Белшина»:
Шина на вид – простое изделие. Но за ее доработкой, доводкой до определенных условий. Ведь шина рассчитана под 100 км/ч, а на скоростных участках машина развивает до 140 км/ч. Представьте нагрузки, и она должна работать, иметь хорошую управляемость и все остальное. Только на подбор компаунда, протектора у нас ушло практически шесть месяцев непрерывной работы.

Триумф экипажа Вязовича на ралли-рейде «Шёлковый путь». Что послужило причиной успеха?-17

Глеб Прокофьев:
Надо сказать, что к этой фантастической победе белорусская команда шла долгие 13 лет. Ни раз экипаж Вязовича был близок к триумфу. Стоит вспомнить, что в 2022 году они были третьими, а в 2021-м на финиш они примчались вторыми.

Триумф экипажа Вязовича на ралли-рейде «Шёлковый путь». Что послужило причиной успеха?-19

В богатой коллекции наград экипажа есть и трофеи ралли-марафона «Дакар». Но стоит напомнить, что в 2021 году белорусов отстранили от этой гонки, ссылаясь на санкции. Однако несмотря на изоляцию наших спортсменов на международных стартах, члены команды сохранили мощную мотивацию и продолжают работать. И главный трофей – массивная статуэтка белого тигра – это подтверждает.

# Автомобильные гонки # Глеб Прокофьев # Сергей Вязович

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