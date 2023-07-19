Триумф экипажа Вязовича на ралли-рейде «Шёлковый путь». Что послужило причиной успеха?

Новости Беларуси. Триумфальное возвращение на родину после победы на международном ралли-рейде «Шелковый путь». Он завершился в минувшие выходные. Впервые за 13 лет победила белорусская команда. МАЗ оказался самой быстрой машиной гонки. С победой «МАЗ-СПОРТавто» поздравил Президент Беларуси, а сегодня, 19 июля, экипаж Сергея Вязовича встречали коллеги на Минском автомобильном заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжит Глеб Прокофьев.

Грузовик победителей сегодня мчится по проездам родного завода. Здесь главных героев гонки ждут коллеги. Болели всем предприятием. Да что там, всей страной. И эта поддержка была ощутима, что сыграло немаловажную роль в победе.

Победителей ралли-рейда «Шелковый путь» поздравили коллеги на МАЗе. Читайте здесь. Впервые за долгое время белорусской команде удалось превзойти российский КамАЗ и победить в гонке. Маршрут пролегал через 13 регионов России и пересекал три часовых пояса. Его общая протяженность – больше 5 тысяч километров. Впечатляющий результат «МАЗ-СПОРТавто» – 24 часа 22 минуты. От главного конкурента удалось оторваться на 13 минут. И к этому, конечно, приложили силы все члены экипажа.

Павел Гаранин, штурман «МАЗ-СПОРТавто»:

В этом году организаторы сделали более техничные, быстрые трассы: на технику, навигацию, большую скорость, пилотирование – чем на жесткое бездорожье. Опять же, это не облегчило гонку ни в коем случае. Мне как штурману на такой скорости требовалось больше внимания, слежения за приборами, дорожной книгой, чтобы вовремя предупредить пилота о будущем повороте или съезде на заметную дорогу, что тоже важно.

Андрей Крагельский, механик «МАЗ-СПОРТавто»:

Как механик слежу за всеми параметрами машины: температура, давление на дуло, температура охлаждающей жидкости, температура масла в коробке, масла в двигателе – все параметры автомобиля, которые важны. Моя задача – следить, чтобы они не переходили значение максимума.

Стоит отметить, что прошедшая гонка не стала легкой прогулкой. Жаркая погода влияла на температуру двигателя. Были и другие технические сложности, из-за которых на одном из этапов МАЗ Вязовича чуть было не потерял лидерство в общем зачете. Ближайший преследователь нашего экипажа сократил разрыв до 1 минуты 20 секунд.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Сейчас мы находимся уже в легендарном грузовике экипажа Вязовича, на котором они победили на «Шелковом пути». Я – на месте пилота.

Весомый вклад в победу, помимо экипажа, внесли и лучшие специалисты цехов завода и предприятий холдинга. Благодаря их кропотливой работе мощнейший грузовик сегодня не уступает зарубежным аналогам. Помогли и партнеры. Бобруйские шины, которые из-за санкций встали на замену импортных, не подвели и доказали свою эффективность.

Сергей Каюшников, начальник инженерно-технического центра ОАО «Белшина»:

Шина на вид – простое изделие. Но за ее доработкой, доводкой до определенных условий. Ведь шина рассчитана под 100 км/ч, а на скоростных участках машина развивает до 140 км/ч. Представьте нагрузки, и она должна работать, иметь хорошую управляемость и все остальное. Только на подбор компаунда, протектора у нас ушло практически шесть месяцев непрерывной работы.

Глеб Прокофьев:

Надо сказать, что к этой фантастической победе белорусская команда шла долгие 13 лет. Ни раз экипаж Вязовича был близок к триумфу. Стоит вспомнить, что в 2022 году они были третьими, а в 2021-м на финиш они примчались вторыми.