«Ребята проявили свои морально-волевые качества». Альшевский о победе над «Партизани»

В ответном поединке, который состоялся в Венгрии, горняки одолели албанский «Партизани». Команда Кирилла Альшевского одержала победу со счетом 2:0. Первый гол на 71-й минуте забил Владислав Малькевич, а на 12-й компенсированной минуте второго тайма отличился Александр Шестюк. Первый матч завершился вничью – 1:1. Таким образом, БАТЭ идет дальше по еврокубковой дороге.

Кирилл Альшевский, главный тренер «БАТЭ»:

Знаете, иногда нужно терпеть: не всегда футбол, к сожалению, для нас бывает, красивым, созидательным и так далее – это именно тот случай. В данном случае ребята проявили свои морально-волевые качества, иногда это больше, чем умение правильно двигаться, двигаться с мячом. То есть не всегда качественный футбол может приводить к результату. Я надеюсь, что по сумме двух игр победил сильнейший, но при этом отмечу, что оппонент был достаточно хороший.