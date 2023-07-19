«Изголодались по международным стартам». Как тяжелоатлеты готовятся ко II Играм стран СНГ?

Новости Беларуси. Продолжаем следить за подготовкой наших спортсменов ко II Играм стран СНГ. На этот раз расскажем о представителях тяжелой атлетики в программе «СТВ-Спорт». Подробности в сюжете Юлии Силипицкой.

Юлия Силипицкая, корреспондент:

До белорусского мультифорума, II Игр стран СНГ, остается всего 17 дней. Среди участников – тяжелая атлетика. Именно в этом виде спорта будут разыграны медали среди национальных команд, среди сильнейших.

На чемпионатах мира и Европы по тяжелой атлетике, а также в национальном розыгрыше силачи ведут борьбу в двух видах программы, но получают три медали. Малую – в рывке, вторую малую – в толчке и третья – по сумме двух видов. Получается большая медаль. Таким образом атлеты иногда могут быть за пределами призовой тройки, но по сумме двоеборья стать обладателем награды. На Олимпийских играх разыгрывается одна большая медаль. На II Играх стран СНГ, также участники разыграют по одной медали в весе, с маленьким отличаем.

Петр Турчук, тренер женской национальной команды по тяжелой атлетике:

Девять стран, девять еще ждем – дозаявятся, может, 11 будет стран. Кроме стран СНГ, еще приезжают из дальнего зарубежья как Куба довольно сильные спортсменки. Мы будем представлены нашей национальной командой. Ну и в резерве у нас есть спортсмены, которые в случае каких-то непредвиденных обстоятельств могут заменить их. Представлены мы и опытными спортсменами такими, как Дарья Наумова, Володько Сюзанна, Щипанова Алина, которые уже отметились на серьезных стартах. Такими молодыми спортсменками в каждой весовой категории, где мы будем выступать, имеем все шансы побороться за медали.

Белорусские тяжелоатлеты в этом сезоне получили допуск к международным стартам, а так как они готовились в тяжелые времена постоянно, то отправились на первый старт Гран-при Гаваны подготовленными. И как результат – пять больших золотых наград. И что характерно, три принесли в нашу копилку девушки.

Сюзанна Володько, чемпионка Беларуси по тяжелой атлетике:

Настроение боевое! Недавно выступали на Кубе Гран-при, сейчас готовимся ко II Играм СНГ. Изголодались по международным стартам. Это незабываемое событие. И надеемся, что повторим результат.