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Белорусские велогонщицы установили рекорд РБ на чемпионате России

19 июля 2023 15:57
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На велодроме «Локосфинкс» в Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России. В этих соревнованиях принимают участие сильнейшие российские и белорусские гонщики, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские велогонщицы установили рекорд РБ на чемпионате России-1

Медали будут разыгрываться как в темповых дисциплинах, так и в спринтерских. Так, уже в стартовый день турнира был установлен рекорд Беларуси. В квалификации Анна Терех, Каролина Бирюк, Анастасия Киптикова и Ирина Чуянкова установили новое национальное достижение в командной гонке преследования на четыре километра. Время рекорда страны – 4 минуты 20,414 секунды. Белоруски заняли в квалификации первое место. Мужская команда Беларуси показала пятый результат.

# Велоспорт # Анна Терех # Каролина Бирюк # Анастасия Киптикова # Ирина Чуянкова # Фотофакт

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