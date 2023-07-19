Белорусские велогонщицы установили рекорд РБ на чемпионате России

На велодроме «Локосфинкс» в Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России. В этих соревнованиях принимают участие сильнейшие российские и белорусские гонщики, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Медали будут разыгрываться как в темповых дисциплинах, так и в спринтерских. Так, уже в стартовый день турнира был установлен рекорд Беларуси. В квалификации Анна Терех, Каролина Бирюк, Анастасия Киптикова и Ирина Чуянкова установили новое национальное достижение в командной гонке преследования на четыре километра. Время рекорда страны – 4 минуты 20,414 секунды. Белоруски заняли в квалификации первое место. Мужская команда Беларуси показала пятый результат.