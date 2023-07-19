Победителей ралли-рейда «Шелковый путь» поздравили коллеги на МАЗе

Напомним, впервые за долгое время белорусской команде удалось превзойти российский КАМАЗ и победить в гонке. Маршрут проходил через 13 регионов России и пересекал три часовых пояса. Его общая протяженность – больше 5 000 километров. Впечатляющий результат «МАЗ-СПОРТавто» – 24 часа 22 минуты.

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:

В этот раз мы были хорошо подготовлены, очень сильно мотивированы – это, наверное, самое главное. И удача была на нашей стороне. У нас были моменты и на седьмом этапе, когда мы виртуально упустили лидерство по ходу этапа, но на финише все сложилось таким образом, что каким-то знаком судьбы и назвать нельзя. Безусловно, элемент удачи у нас присутствует, но только на него мы никогда не рассчитываем.

Надо сказать, что к этой фантастической победе белорусская команда шла долгие 13 лет. Не раз экипаж Вязовича был близок к триумфу. Стоит вспомнить, что в 2022 году они примчались на финиш третьими, а в 2021-м стали вторыми.