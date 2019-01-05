Триумф Арины Соболенко на турнире в Шэньчжэне: самые яркие моменты

Новости Беларуси. Громкая спортивная победа! Наша теннисистка Арина Соболенко стала триумфатором турнира в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 5 января, в решающем поединке первая ракетка Беларуси в упорной борьбе обыграла американку Элисон Риск. Встреча продолжалась 2 часа и 11 минут. Отметим, призовой фонд этого турнира – 750 тысяч долларов, 126 тысяч достанутся именно белоруске.

Это уже третий титул 20-летней белоруски на турнирах WTA.

С победой в турнире Арину Соболенко и ее наставника поздравил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это прекрасный результат на старте сезона, хороший подарок белорусским болельщикам и твоим поклонникам по всему миру. Поздравляю также с этим успехом Дмитрия Турсунова. Желаю тебе и твоей команде крепкого здоровья, удачи и ярких побед в новом году.

Первый турнир сезона – и сразу победа. Арина Соболенко выиграла Shenzhen Open

Из Китая Арина Соболенко отправится на турнир в Австралию.