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Триумф Арины Соболенко на турнире в Шэньчжэне: самые яркие моменты

05 января 2019 17:07
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Новости Беларуси. Громкая спортивная победа! Наша теннисистка Арина Соболенко стала триумфатором турнира в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большое интервью Арины Соболенко: «Порой так хочется сладкого, что аж трясёт»

Триумф Арины Соболенко на турнире в Шэньчжэне: самые яркие моменты-1

Это уже третий титул 20-летней белоруски на турнирах WTA.

Третий титул на турнирах WTA. Соболенко поделилась эмоциями после выигрыша на соревнованиях в Шэньчжэне

Сегодня, 5 января, в решающем поединке первая ракетка Беларуси в упорной борьбе обыграла американку Элисон Риск. Встреча продолжалась 2 часа и 11 минут. Отметим, призовой фонд этого турнира – 750 тысяч долларов, 126 тысяч достанутся именно белоруске.

Триумф Арины Соболенко на турнире в Шэньчжэне: самые яркие моменты-4

Триумф Арины Соболенко на турнире в Шэньчжэне: самые яркие моменты-6

Триумф Арины Соболенко на турнире в Шэньчжэне: самые яркие моменты-8

Триумф Арины Соболенко на турнире в Шэньчжэне: самые яркие моменты-10


Триумф Арины Соболенко на турнире в Шэньчжэне: самые яркие моменты-12

С победой в турнире Арину Соболенко и ее наставника поздравил Президент Беларуси.

Триумф Арины Соболенко на турнире в Шэньчжэне: самые яркие моменты-15

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Это прекрасный результат на старте сезона, хороший подарок белорусским болельщикам и твоим поклонникам по всему миру. Поздравляю также с этим успехом Дмитрия Турсунова. Желаю тебе и твоей команде крепкого здоровья, удачи и ярких побед в новом году.

Первый турнир сезона – и сразу победа. Арина Соболенко выиграла Shenzhen Open

Из Китая Арина Соболенко отправится на турнир в Австралию.

Триумф Арины Соболенко на турнире в Шэньчжэне: самые яркие моменты-18

Триумф Арины Соболенко на турнире в Шэньчжэне: самые яркие моменты-20

Триумф Арины Соболенко на турнире в Шэньчжэне: самые яркие моменты-22

Триумф Арины Соболенко на турнире в Шэньчжэне: самые яркие моменты-24

# Теннис # Арина Соболенко # Фотофакт

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