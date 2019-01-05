Соболенко сыграет с седьмой ракеткой планеты на турнире в Сиднее

Из Китая Арина отправится в Австралию. В Сиднее на следующей неделе в первом раунде соревнований белоруска встретится с седьмой ракеткой планеты чешкой Петрой Квитовой.

Новости Беларуси. 5 января белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соревнования в Сиднее станут последней проверкой сил перед началом первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» – открытого чемпионата Австралии. Он пройдет в Мельбурне во второй половине января.

Сейчас Соболенко на 13-м месте в мировом рейтинге, но после сегодняшнего триумфа она ожидаемо поднимется на несколько позиций.

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