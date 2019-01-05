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Соболенко сыграет с седьмой ракеткой планеты на турнире в Сиднее

05 января 2019 14:22
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Новости Беларуси. 5 января белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Из Китая Арина отправится в Австралию. В Сиднее на следующей неделе в первом раунде соревнований белоруска встретится с седьмой ракеткой планеты чешкой Петрой Квитовой.

Соболенко сыграет с седьмой ракеткой планеты на турнире в Сиднее-1

Соболенко сыграет с седьмой ракеткой планеты на турнире в Сиднее-3

Соревнования в Сиднее станут последней проверкой сил перед началом первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» – открытого чемпионата Австралии. Он пройдет в Мельбурне во второй половине января.

Сейчас Соболенко на 13-м месте в мировом рейтинге, но после сегодняшнего триумфа она ожидаемо поднимется на несколько позиций.

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# Теннис # Арина Соболенко # Фотофакт

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