Третий титул на турнирах WTA. Соболенко поделилась эмоциями после выигрыша на соревнованиях в Шэньчжэне

Новости Беларуси. Наша теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это третий титул 20-летней белоруски на турнирах WTA.

Отметим, призовой фонд этого турнира составлял 750 тысяч долларов, 126 тысяч достанутся именно белоруске.

5 января в решающем поединке первая ракетка Беларуси в упорной борьбе обыграла американку Элисон Риск. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.

Сразу после выигрыша Арина сказала, что ей очень помогли зрители, а также поблагодарила своего тренера Дмитрия Турсунова за отличную совместную работу.

С победой в турнире Арину Соболенко и ее наставника поздравил Президент Беларуси.