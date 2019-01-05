Третий титул на турнирах WTA. Соболенко поделилась эмоциями после выигрыша на соревнованиях в Шэньчжэне

Новости Беларуси. Наша теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это третий титул 20-летней белоруски на турнирах WTA.
Новости Беларуси. Наша теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это третий титул 20-летней белоруски на турнирах WTA.
5 января в решающем поединке первая ракетка Беларуси в упорной борьбе обыграла американку Элисон Риск. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.
Отметим, призовой фонд этого турнира составлял 750 тысяч долларов, 126 тысяч достанутся именно белоруске.
Сразу после выигрыша Арина сказала, что ей очень помогли зрители, а также поблагодарила своего тренера Дмитрия Турсунова за отличную совместную работу.
С победой в турнире Арину Соболенко и ее наставника поздравил Президент Беларуси.
Первый турнир сезона – и сразу победа. Арина Соболенко выиграла Shenzhen Open