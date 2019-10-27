Соболенко одолела Бертенс и выиграла малый итоговый турнир WTA

В первом сете Соболенко открыла счёт, затем Бертенс сравняла. До 4:4 теннисистки шли вровень, после чего Арина вырвалась вперёд. Последние два гейма белоруска взяла без особых проблем.

В финале соперницей белорусской теннисистки (14 WTA) была нидерландская спортсменка Кики Бертенс (10 WTA). Арина одержала победу в двух сетах за 1 час и 20 минут.

Во втором сете партия вновь началась с гейма в пользу Арины. Первая ракетка Беларуси дошла до 3:0, затем нидерландская спортсменка размочила счёт – 3:1. Свой второй и последний гейм Кики взяла при счёте 4:2. Далее Соболенко закрепила за собой лидерство и довела второй раунд до 6:2.

После завершения матча Кики и Арина поздравили друг друга, поблагодарили за игру и выразили надежду, что им доведётся ещё не раз встретиться на корте.

Таким образом белоруска завершила сезон победой в малом итоговом турнире. Теперь она переместится на 11 строчку мирового рейтинга. Кстати, в 2018 году Арина тоже ушла на перерыв 11 ракеткой мира.

Ранее в интервью телеканалу СТВ Соболенко рассказала о том, может ли она когда-нибудь «зазвездиться», и о своих мечтах.