Соболенко одолела Бертенс и выиграла малый итоговый турнир WTA

Новости Беларуси. Арина Соболенко стала победительницей малого итогового турнира в китайском Чжухае.
В финале соперницей белорусской теннисистки (14 WTA) была нидерландская спортсменка Кики Бертенс (10 WTA). Арина одержала победу в двух сетах за 1 час и 20 минут.
В первом сете Соболенко открыла счёт, затем Бертенс сравняла. До 4:4 теннисистки шли вровень, после чего Арина вырвалась вперёд. Последние два гейма белоруска взяла без особых проблем.
Арина Соболенко прошла в финал малого итогового турнира в Чжухае
Фото: twitter.com/WTAEliteTrophy
Во втором сете партия вновь началась с гейма в пользу Арины. Первая ракетка Беларуси дошла до 3:0, затем нидерландская спортсменка размочила счёт – 3:1. Свой второй и последний гейм Кики взяла при счёте 4:2. Далее Соболенко закрепила за собой лидерство и довела второй раунд до 6:2.
После завершения матча Кики и Арина поздравили друг друга, поблагодарили за игру и выразили надежду, что им доведётся ещё не раз встретиться на корте.
Таким образом белоруска завершила сезон победой в малом итоговом турнире. Теперь она переместится на 11 строчку мирового рейтинга. Кстати, в 2018 году Арина тоже ушла на перерыв 11 ракеткой мира.
Ранее в интервью телеканалу СТВ Соболенко рассказала о том, может ли она когда-нибудь «зазвездиться», и о своих мечтах.
«Выиграть четыре Шлема за год. Очень хочу этого достичь» (здесь подробнее).