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Соболенко одолела Бертенс и выиграла малый итоговый турнир WTA

27 октября 2019 07:08
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Новости Беларуси. Арина Соболенко стала победительницей малого итогового турнира в китайском Чжухае. 

В финале соперницей белорусской теннисистки (14 WTA) была нидерландская спортсменка Кики Бертенс (10 WTA). Арина одержала победу в двух сетах за 1 час и 20 минут. 

В первом сете Соболенко открыла счёт, затем Бертенс сравняла. До 4:4 теннисистки шли вровень, после чего Арина вырвалась вперёд. Последние два гейма белоруска взяла без особых проблем. 

Арина Соболенко прошла в финал малого итогового турнира в Чжухае 

Соболенко одолела Бертенс и выиграла малый итоговый турнир WTA-1

Фото: twitter.com/WTAEliteTrophy 

Во втором сете партия вновь началась с гейма в пользу Арины. Первая ракетка Беларуси дошла до 3:0, затем нидерландская спортсменка размочила счёт – 3:1. Свой второй и последний гейм Кики взяла при счёте 4:2. Далее Соболенко закрепила за собой лидерство и довела второй раунд до 6:2. 

После завершения матча Кики и Арина поздравили друг друга, поблагодарили за игру и выразили надежду, что им доведётся ещё не раз встретиться на корте. 

Таким образом белоруска завершила сезон победой в малом итоговом турнире. Теперь она переместится на 11 строчку мирового рейтинга. Кстати, в 2018 году Арина тоже ушла на перерыв 11 ракеткой мира. 

Ранее в интервью телеканалу СТВ Соболенко рассказала о том, может ли она когда-нибудь «зазвездиться», и о своих мечтах. 

«Выиграть четыре Шлема за год. Очень хочу этого достичь» (здесь подробнее). 

# Теннис # Арина Соболенко # Кики Бертенс

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