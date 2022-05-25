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Азаренко и Саснович вышли в третий круг турнира «Ролан Гаррос»

25 мая 2022 20:25
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Белорусский день на «Ролан Гаррос». Виктория Азаренко и Александра Саснович вышли в третий круг открытого чемпионата Франции, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Особенно сложной ожидалась борьба Саснович с британской теннисисткой Эммой Радукану, которая опережает белоруску на 35 позиций мирового топа. Несмотря на это, наша спортсменка смотрелась весьма уверенно и мало в чем уступала оппонентке. Радукану не без проблем взяла первый сет – 6:3.

А вот в дальнейшем Саснович практически уничтожила соперницу – 6:1, 6:1. Таким образом, наша спортсменка становится автором очередной сенсации на турнире и заставляет зачехлить ракетку еще одну сеяную.

Азаренко и Саснович вышли в третий круг турнира «Ролан Гаррос»-1

Визави Азаренко стала немецкая теннисистка Андреа Петкович. Она уступала нашей соотечественнице в мировом рейтинге, что сказалось и на действиях на корте. После первого сета 6:1 в пользу белоруски, второй отрезок прошел в упорной борьбе, никто не хотел уступать, и противостояние продолжилось на тай-брейке. И здесь талант, скорость и отточенная техника Азаренко поставили красивую точку в матче. 7:6 в пользу белоруски, и она идет дальше.

# Теннис # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Эмма Радукану # Андреа Петкович # Фотофакт

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