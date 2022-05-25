Азаренко и Саснович вышли в третий круг турнира «Ролан Гаррос»

Белорусский день на «Ролан Гаррос». Виктория Азаренко и Александра Саснович вышли в третий круг открытого чемпионата Франции, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Особенно сложной ожидалась борьба Саснович с британской теннисисткой Эммой Радукану, которая опережает белоруску на 35 позиций мирового топа. Несмотря на это, наша спортсменка смотрелась весьма уверенно и мало в чем уступала оппонентке. Радукану не без проблем взяла первый сет – 6:3.

А вот в дальнейшем Саснович практически уничтожила соперницу – 6:1, 6:1. Таким образом, наша спортсменка становится автором очередной сенсации на турнире и заставляет зачехлить ракетку еще одну сеяную.