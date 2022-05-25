Хоккей. «Кубок Чёрного моря в Сочи». Молодёжная сборная Беларуси уступила команде России

Молодежная сборная Беларуси по хоккею провела товарищескую встречу с командой России в рамках международного турнира «Кубок Черного моря в Сочи», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первым соперником белорусов стала сборная России, составленная из хоккеистов до 20 лет. Поскольку в этой возрастной группе на турнире играют две дружины, команды U-20 получили условные названия «белые» и «красные».

Сегодняшние соперники были окрашены в белые цвета. Первая 20-минутка встречи прошла в ровном ритме, и цифры на табло остались нулевыми. Во втором периоде накал игры возрастал, и соперники на 7-й минуте открыли счет в матче, а чуть менее чем через 3 минуты успех закрепили.

Третий отрезок белорусы пытались навязать свою игру, но безуспешно. На 8-й минуте «белые» вновь наносят точный удар по воротам белорусов. Как итог – 3:0 в пользу российской дружины.