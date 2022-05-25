Футбол. Сергей Ковальчук покинул пост главного тренера брестского «Динамо»

В девяти турах команда не одержала ни одной победы, потерпев пять поражений и четырежды сыграв вничью. Сергей Ковальчук провел в брестском «Динамо» 26 лет. В качестве игрока провел 178 матчей, на тренерском посту 239 игр, а также непродолжительный срок работал в качестве спортивного директора.