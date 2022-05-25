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Футбол. Сергей Ковальчук покинул пост главного тренера брестского «Динамо»

25 мая 2022 20:28
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Новости Беларуси. Сергей Ковальчук покинул пост главного тренера брестского «Динамо». Напомним, клуб неудачно стартовал в чемпионате Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Сергей Ковальчук покинул пост главного тренера брестского «Динамо»-1

В девяти турах команда не одержала ни одной победы, потерпев пять поражений и четырежды сыграв вничью. Сергей Ковальчук провел в брестском «Динамо» 26 лет. В качестве игрока провел 178 матчей, на тренерском посту 239 игр, а также непродолжительный срок работал в качестве спортивного директора.

# Футбол Беларуси # Сергей Ковальчук # Фотофакт

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