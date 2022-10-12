«Лида» разгромно проиграла «Металлургу» на ЧБ по хоккею

Зрителям, пришедшим на трибуны, скучать было некогда. Только вот поклонники местной дружины вряд ли испытали особый восторг. Ведь вплоть до концовки третьего периода они проигрывали без шансов – 1:7.

И лишь за последние пять минут «Лиде» удалось хоть немного реабилитироваться. Тем не менее от болезненного поражения уйти не удалось. 7:4. Металлург доводит победную серию до трех матчей. Не менее громко «Шахтер» справился с «Динамо» из Молодечно. А «Локомотив» не оставил шансов «Гомелю».