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«Лида» разгромно проиграла «Металлургу» на ЧБ по хоккею

12 октября 2022 10:21
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Новости Беларуси. 11 шайб на двоих. «Лида» и «Металлург» выдали сверхрезультативную встречу в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Лида» разгромно проиграла «Металлургу» на ЧБ по хоккею-1

Зрителям, пришедшим на трибуны, скучать было некогда. Только вот поклонники местной дружины вряд ли испытали особый восторг. Ведь вплоть до концовки третьего периода они проигрывали без шансов – 1:7.  

«Лида» разгромно проиграла «Металлургу» на ЧБ по хоккею-4

И лишь за последние пять минут «Лиде» удалось хоть немного реабилитироваться. Тем не менее от болезненного поражения уйти не удалось. 7:4. Металлург доводит победную серию до трех матчей. Не менее громко «Шахтер» справился с «Динамо» из Молодечно. А «Локомотив» не оставил шансов «Гомелю».  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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