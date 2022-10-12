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Илья Ивашко сразился с Фелисиано Лопесом на теннисном турнире в Испании. Итоги матча

12 октября 2022 10:20
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Новости Беларуси. Илья Ивашко вышел в 1/8 финала теннисного турнира в Испании категории 250, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Правда, для этого пришлось изрядно постараться.

Илья Ивашко сразился с Фелисиано Лопесом на теннисном турнире в Испании. Итоги матча-1

Это местный спортсмен Фелисиано Лопес доставил белорусу много неприятностей. В мировом рейтинге соперники располагаются далеко друг от друга.  

Илья Ивашко сразился с Фелисиано Лопесом на теннисном турнире в Испании. Итоги матча-4

Однако на корте аутсайдер ни в чем не уступал фавориту. Дуэль продолжалась 2 часа и 20 минут. Но в итоге Ивашко все же победил – 6:3, 6:7, 6:4. Следующим соперником белоруса будет россиянин Андрей Рублев.  

# Теннис # Илья Ивашко # Фелисиано Лопес # Андрей Рублев # Фотофакт

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