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Новости по тегу #Елена Фурман

Татьяна Климович и Елена Фурман стали чемпионками Европы по академической гребле
01 августа 2026 19:15

Татьяна Климович и Елена Фурман стали чемпионками Европы по академической гребле

Белорусские гребцы вернулись на родину с чемпионата мира в Шанхае
29 сентября 2025 20:21

Белорусские гребцы вернулись на родину с чемпионата мира в Шанхае

Белоруски Фурман и Климович взяли бронзу на ЧМ по гребле в Шанхае
29 сентября 2025 18:53

Белоруски Фурман и Климович взяли бронзу на ЧМ по гребле в Шанхае

Климович и Фурман стали призёрами чемпионата мира по академической гребле
26 сентября 2025 17:43

Климович и Фурман стали призёрами чемпионата мира по академической гребле

Тренер сборной Беларуси рассказал, кто из гребцов мог бы представить страну на Олимпийских играх
12 октября 2022 14:48

Тренер сборной Беларуси рассказал, кто из гребцов мог бы представить страну на Олимпийских играх

Реванш Анны Марусовой и неудача Ильи Ивашко. Подводим итоги шестого дня Игр в Токио
28 июля 2021 16:49

Реванш Анны Марусовой и неудача Ильи Ивашко. Подводим итоги шестого дня Игр в Токио

Белорусская лучница Анна Марусова одержала две победы, а теннисист Илья Ивашко выбыл. Шестой день Олимпиады в Токио
28 июля 2021 08:00

Белорусская лучница Анна Марусова одержала две победы, а теннисист Илья Ивашко выбыл. Шестой день Олимпиады в Токио

Олимпиада в Токио. Белорусская гребчиха Татьяна Климович отобралась в четвертьфинал: «Довольна своим выступлением»
23 июля 2021 11:27

Олимпиада в Токио. Белорусская гребчиха Татьяна Климович отобралась в четвертьфинал: «Довольна своим выступлением»

Академическая гребля. Людмила Волчёк представит Беларусь на Паралимпиаде в Токио
12 апреля 2021 19:46

Академическая гребля. Людмила Волчёк представит Беларусь на Паралимпиаде в Токио

Белоруска Елена Фурман завоевала золото на ЧЕ по академической гребле
12 апреля 2021 07:34

Белоруска Елена Фурман завоевала золото на ЧЕ по академической гребле

Закончился ЧЕ по академической гребле. Белорусы не привезли из Польши медалей
12 октября 2020 20:40

Закончился ЧЕ по академической гребле. Белорусы не привезли из Польши медалей

«Были настроены проверить экипаж». Белорусские призёры ЧЕ по академической гребле вернулись на родину
04 июня 2019 09:04

«Были настроены проверить экипаж». Белорусские призёры ЧЕ по академической гребле вернулись на родину