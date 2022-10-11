Хоккей. Минское «Динамо» на выезде уступило питерскому СКА с минимальным разрывом в счёте

Хоккеисты минского «Динамо» провели поединок против лидера Западной конференции – питерского СКА. Соперники «зубров» набрали отменный ход по дистанции – «армейцы» выдали серию из шести побед и планировали добыть седьмую, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Отметим, команда из Питера – самая результативная в лиге. СКА резво начал. На 6-й минуте Александр Волков открыл счет. «Динамо» молниеносно ответило – спустя минуту Павел Варфоломеев восстановил равновесие.

Во второй 20-минутке игра проходила в равной борьбе. Фаворитский статус «армейцев» был нивелирован грамотной игрой «зубров». Более того, на исходе периода, играя в большинстве – 5 на 3, динамовцы реализовали численное преимущество, отличился Джон Гилмор, и повели – 2:1.