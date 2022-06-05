«Только с желанием можно чего-то добиться». Борис Пуховский о карьере, воспитании сына и любви к жене

Новости Беларуси. Кубок Беларуси по гандболу среди мужских команд 2022 завоевал минский СКА. Это их 8-й трофей, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя». Борис Пуховский – известная личность в белорусском гандболе. Он начал свою профессиональную картеру именно со СКА. После был и в «Динамо», и за рубежом. Сегодня разыгрывающий вновь в строю в своем родном СКА. Юлия Силипицкая, СТВ:

Как воспитать хорошего спортсмена? Давать себя научить – это многое значит

Борис Пуховский, игрок ГК «СКА-Минск»:

Если он сам не захочет, я думаю, не воспитаешь. Юлия Силипицкая:

А генетика? Вернемся к сыну. Борис Пуховский:

Лично радует желание. Вот только с желанием можно чего-то добиться. У него желание, у него ответственность есть. Ему сказали подниматься пешком на 9-й этаж, на 9-м этаже мы живем – мы все едем на лифте, он в любое время поднимается сам пешком. То есть он дает себя научить. Это очень многое значит. Юлия Силипицкая:

А у вас, когда вы были маленьким, вы давали себя научить? Борис Пуховский:

Когда я попал к Спартаку Мироновичу, я ему поверил полностью, что я буду делать все, что он говорит. Юлия Силипицкая:

А до этого были противостояния? Мои родители хотели больше некоторых других родителей, чтобы я остался спортсменом

Борис Пуховский:

Не то что я ругался. Я был молодой, никогда не старался быть конфликтным в общении, не сильно конфликтным. Разные ситуации бывают. Но когда был молодой, то есть до Спартака Мироновича, у меня не сильно получалось играть. Даже тренер, Виктор Петрович Косинский, отмечал, даже на собрании родителям моим говорит: не переживайте, у вас хороший ребенок, за ним не наблюдалось много прорех каких-то, он сейчас отучится у нас, закончит университет и будет где-то работать. Мои родители, можно сказать, спортсмены. Они больше понимали некоторых родителей. И хотели, наверное, больше некоторых родителей, чтобы я остался спортсменом. Они очень сильно расстроились. Юлия Силипицкая:

А мама кто? Борис Пуховский:

Мама была раньше гандболисткой, она, можно сказать, дошла до профессионального уровня, но не занималась. А отец был на профессиональном уровне, выступал до 20-21-22 лет. Точно не помню. В легкой атлетике. Какая сегодняшняя ваша мотивация? Юлия Силипицкая:

Вам как играющему отцу очень важно его присутствие? Есть стимул того, что сын сидит и болеет? Борис Пуховский:

Наверное, во время игры я об этом не думаю. Но потом, наверное, это дает какой-то стимул быть лучше, мотивирует опять тренироваться и быть в форме.

Юлия Силипицкая:

Какая сегодняшняя мотивация ваша? С учетом того, что современный порт – это работа. Борис Пуховский:

Я согласен, хороший вопрос. И он, наверное, на сегодня самый главный для меня. Чемпионат выиграть после такого большого отрезка времени именно за минское СКА очень было интересно. Хорошо, что мы дотянули до последней игры. Это нас держало в узде, что мы должны работать. У нас такие ребята – как раз точечное укрепление в команде СКА. Последние годы СКА не чувствовало себя так плохо после проигрыша «Бресту». Юлия Силипицкая:

Потому что могли, да? Борис Пуховский:

Да. Потому что мы ехали побеждать. А во-вторых, мы очень хотели после этого проигрыша сыграть с ними на Кубке. Юлия Силипицкая:

Кубок ваш.

Борис Пуховский:

Кубок наш, но, как сказали некоторые, он без изюминки, что ли. У нас осталась недосказанность, можно так сказать. Юлия Силипицкая:

Новый сезон. Борис Пуховский:

Может быть, как еще одна мотивация. Мы, я имею в виду, как структура СКА, ребята в СКА, тренера – они все нацелены на это. Все нацелены на это: стать чемпионами. Юлия Силипицкая:

2023? Борис Пуховский:

Да. «Или же я уезжаю, или же остаюсь» Юлия Силипицкая:

Вы продлили контракт со СКА или у вас он завершается? Борис Пуховский:

На сегодня я еще работаю в СКА. О дальнейшем сотрудничестве еще ничего не известно, но, я думаю, что в ближайшем будущем это все решится. Или же я уезжаю, или же остаюсь.

Юлия Силипицкая:

На 2023 побеждать. Борис Пуховский:

Да. Попробовать все-таки это сделать. Как изменился чемпионат Беларуси по гандболу? Юлия Силипицкая:

Сегодняшний чемпионат вас радует? Борис Пуховский:

Мало того, что СКА выиграло у Бреста предпоследнюю игру, так еще и «Машека» сделал такое чудо. Юлия Силипицкая:

Теперь у нас будет не два, а три клуба. Борис Пуховский:

Да. «Машека» подросла. «Гомель» тоже выигрывал в сезоне с СКА. БГУФК очень неплохо играл и со СКА. Юлия Силипицкая:

То есть чемпионат стал более плотным?

Борис Пуховский:

Лидерам надо быть всегда наготове. Юлия Силипицкая:

Шевцову удалось вас раскрыть? Борис Пуховский:

Я думаю, что ему удалось меня очень хорошо использовать. В хорошем смысле этого слова. Потому что другой бы тренер пришел, сказал: так, мне неважно, что ты умеешь лучше всего. Мне надо делать так-то и так-то. А он приходил и говорил: вот ты вот это умеешь, мне от тебя это надо. «Очень тяжело думаю о том, что когда-то я могу стать тренером». О планах на будущее Юлия Силипицкая:

Вот на сегодня есть конкуренция нашему главкому? Или пока лучшего, чем Шевцов, нет? Борис Пуховский:

Наверное, по регалиям нет лучшего, чем Шевцов. Но, с другой стороны, он 10 лет работает и не было ни у кого шанса попробовать. Юлия Силипицкая:

А вы бы вот смогли?

Борис Пуховский:

Нет, сборная… Я еще очень тяжело думаю о том, что когда-то я могу стать тренером обычным. То есть детским или, допустим, даже какой-то маломальской команды. Юлия Силипицкая:

То есть вы все-таки думаете, если после гандбола жизнь, то это все равно будет в гандболе жизнь. Вы себя не видите, допустим, дизайнером или владельцем клуба? То есть тренерская стезя вас больше манит. Борис Пуховский:

Ну потому что мне это ближе, наверное. Я не знаю. Моя жена говорит так: пройдет месяц-два-три, ты соскучишься и однозначно пойдешь туда обратно заниматься. Насколько это правда, я еще не пробовал. Юлия Силипицкая:

Жене надо верить. Борис Пуховский:

Да, надо верить и думать, что там будет дальше. Но пока хочется, наверное, еще поиграть, найти еще мотивацию, потому что очень приятно выигрывать. Без спортивного азарта никак вообще спортсменом не стать Юлия Силипицкая:

Сейчас такая молодежь зубатая, нагловатая. И, соответственно, у них получается в яблочко. Вот не сложно ли вам с ними, так скажем, конкурировать?

Борис Пуховский:

Они меня питают. Вот он может это сделать, так и думаю: так, подождите, надо мне хотя бы показать, что я еще могу. Или же, допустим, я делаю лучше, чем он, и тут тренер говорит: так не получается, а чего это получается, что он так лучше, а ты нет? Юлия Силипицкая:

То есть в вас все-таки вот этот спортивный азарт живет? Борис Пуховский:

Без азарта спортивного никак, наверное, вообще спортсменом не стать. О любви к жене говорю не так часто, как надо было бы Юлия Силипицкая:

Я думаю, что у вас очень хороший тыл – ваша жена. Борис Пуховский:

Однозначно. Если бы не она, то, конечно, было бы все по-другому. Я думаю, что уже бы, наверное, я бы завязал. Юлия Силипицкая:

То есть она – главный мотиватор? Борис Пуховский:

Она однозначно главный мотиватор. Она и помощник, и подскажет. Она отражает мою мысль. И когда моя мысль звучит из ее уст, я думаю: о, так я же молодец, до такого додумался.