Ротации после «Ролан Гаррос». Есть изменения и у белорусов

Второй ракеткой мира будет эстонка Аннет Контавейт. Она станет первой теннисисткой из Эстонии, которой удастся добиться такого ранга. При этом ее оставание от Иги Свентек составит более 3 000 очков. В пятерку сильнейших также войдут Онс Жабер и Мария Саккари, а в десятку – Джессика Пегула. Что касается белорусок, то Арина Соболенко с седьмой позиции переместится на шестую. Виктория Азаренко займет 19-е место. А вот Александра Саснович поднимется на 10 позиций и разместится на 37-й строчке рейтинга.