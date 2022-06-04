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Ротации после «Ролан Гаррос». Есть изменения и у белорусов

04 июня 2022 18:52
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«Ролан Гаррос» в женском разряде официально завершен. По итогам турнира в топ-10 мирового рейтинга произойдут значительные ротации, сообщили в программе «СТВ-Спорт»

Ротации после «Ролан Гаррос». Есть изменения и у белорусов-1

Второй ракеткой мира будет эстонка Аннет Контавейт. Она станет первой теннисисткой из Эстонии, которой удастся добиться такого ранга. При этом ее оставание от Иги Свентек составит более 3 000 очков. В пятерку сильнейших также войдут Онс Жабер и Мария Саккари, а в десятку – Джессика Пегула. Что касается белорусок, то Арина Соболенко с седьмой позиции переместится на шестую. Виктория Азаренко займет 19-е место. А вот Александра Саснович поднимется на 10 позиций и разместится на 37-й строчке рейтинга.  

# Теннис # Александра Саснович # Аннет Контавейт # Онс Жабер # Виктория Азаренко # Арина Соболенко # Мария Саккари # Джессика Пегула # Ига Свентек # Фотофакт

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