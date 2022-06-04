Сергей Политевич о поражении словакам: у нас было больше моментов, чем у них

Продолжается третий в истории розыгрыш Лиги наций. Сборная Беларуси по футболу стартовала с поражения от Словакии со счетом 0:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Единственный гол был забит на 61-й минуте матча. Таким образом наша команда проиграла восьмой официальный поединок подряд.

Сергей Политевич, защитник сборной Беларуси:

У нас даже было больше моментов, чем у них, мне кажется. Да, они контролировали игру, но у нас был такой план. Мы понимали, что закроют зоны и будем ждать контратаки. Так и получалось. Убегали неплохо, сопернику не дали вообще ничего создать. Но, к сожалению, проиграли.