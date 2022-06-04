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Сергей Политевич о поражении словакам: у нас было больше моментов, чем у них

04 июня 2022 18:56
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Продолжается третий в истории розыгрыш Лиги наций. Сборная Беларуси по футболу стартовала с поражения от Словакии со счетом 0:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Единственный гол был забит на 61-й минуте матча. Таким образом наша команда проиграла восьмой официальный поединок подряд.  

Сергей Политевич о поражении словакам: у нас было больше моментов, чем у них-1

Сергей Политевич, защитник сборной Беларуси:
У нас даже было больше моментов, чем у них, мне кажется. Да, они контролировали игру, но у нас был такой план. Мы понимали, что закроют зоны и будем ждать контратаки. Так и получалось. Убегали неплохо, сопернику не дали вообще ничего создать. Но, к сожалению, проиграли.

Георгий Кондратьев об игре со Словакией: «Играли хорошо, отдали все силы, ни к кому претензий никаких нет». Подробнее.

# Футбол # Сергей Политевич # Фотофакт

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