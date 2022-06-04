Георгий Кондратьев об игре со Словакией: «Играли хорошо, отдали все силы, ни к кому претензий никаких нет»

Продолжается третий в истории розыгрыш Лиги наций. Сборная Беларуси по футболу стартовала с поражения от Словакии со счетом 0:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Единственный гол был забит на 61-й минуте матча. Таким образом наша команда проиграла восьмой официальный поединок подряд.

Георгий Кондратьев, тренер главной сборной Беларуси:

Что-то у нас в официальных играх как-то не складывается. Хотя играли хорошо, отдали все силы, ни к кому претензий никаких нет. Будем спокойно готовиться к следующим матчам.