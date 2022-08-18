Теннисный турнир в Цинциннати. Как выступили белоруски?

Арина Соболенко успешно стартовала на турнире категории тысяча в американском Цинциннати. В 1/16 финала белорусская теннисистка оказалась сильнее россиянки Анны Калинской, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый сет наша спортсменка выиграла уверенно – 6:3, а во второй партии при счете – 4:1 в пользу Соболенко соперница не смогла продолжить игру по состоянию здоровья. Следующей соперницей Арины будет 30-я ракетка мира американка Шелби Роджерс.

Еще одна белоруска, Виктория Азаренко, во втором раунде того же турнира разгромно проиграла британке Эмме Радукану – 0:6, 2:6. В парном разряде Азаренко и Унс Джабир из Туниса пробились в четвертьфинал соревнований, победив китайский дуэт Сюй Ифань – Ян Чжаосюань со счетом 7:5, 6:2.

Александра Саснович в тандеме с россиянкой Екатериной Александровой также вышла в четвертьфинал, одолев американскую пару Джесси Эйни – Ингрид Нил со счетом 6:4, 5:7, 10:7.