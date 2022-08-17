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Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала парного разряда турнира в США

17 августа 2022 20:18
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Белорусско-тунисский дуэт Виктория Азаренко и Онс Жабер успешно преодолели стартовый раунд теннисного турнира в американском Цинциннати, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала парного разряда турнира в США-1

В матче 1/16 финала Азаренко и Жабер одержали победу над японкой Сюко Аояму и Чань Хао-Чин из китайского Тайбэя со счетом 6:3, 6:3. В поединке 1/8 финала белорусско-тунисский тандем встретится с китайской парой Сюй / Ян.

# Теннис # Виктория Азаренко # Онс Жабер

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