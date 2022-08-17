​Эльвира Герман о своём выступлении на открытом ЧБ по лёгкой атлетике: у нас сильные девочки, они всегда где-то рядом

Новости Беларуси. На главной спортивной арене страны, стадионе «Динамо», продолжается открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике. Программа второго соревновательного дня стала, пожалуй, самой яркой. 21 комплект наград и 12 часов легкоатлетических баталий – таковы итоги среды, 17 августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стометровка с барьерами у белорусов ассоциируется с нашей Эльвирой Герман, и неслучайно. В коллекции титулованной спортсменки 10 самых знаковых наград, пять из которых золото европейских и мировых форумов. Она также многократная рекордсменка и чемпионка Беларуси.

Эльвира Герман, чемпионка Беларуси 2022:

На самом деле я даже рада, если честно, 67, потому что на этом стадионе самый быстрый результат у меня до этого был 78, а сейчас 67. Я считаю, что это здорово. У нас сильные девочки. Света Парахонько, Руслана Романовская всегда где-то рядом находятся, и мне это нравится.