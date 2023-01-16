Теннис. Саснович и Азаренко выиграли матчи первого круга Australian Open

В Мельбурне стартовал открытый чемпионат Австралии по теннису – дебютный из турниров «Большого шлема» в 2023 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Из белорусов первым вступил в борьбу представитель мужского разряда Илья Ивашко. Он уступил более рейтинговому сопернику Ботику ван де Зандшульпу из Нидерландов со счетом 3:6, 6:3, 5:7, 3:6. Александра Саснович довольно легко разобралась с чешской теннисисткой Брендой Фрухвиртовой (7:5, 6:2) и вышла во второй раунд. Следующей соперницей Александры станет представительница США Джессика Пегула.

А двукратная чемпионка Australian Open белоруска Виктория Азаренко в двух сетах обыграла американку Софью Кенин – 6:4, 7:6. Пятая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко завтра, 17 января, в первом раунде встретится с чешкой Терезой Мартинцовой, у которой 73-й номер рейтинга.