Мотивация тренироваться. Готовы ли белорусские стрелки к старту сезона?

Новости Беларуси. В Спортивно-стрелковом комплексе имени маршала Тимошенко прошел первый этап Кубка Беларуси по пулевой стрельбе памяти заслуженного тренера БССР и СССР Анатолия Юрчика, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

На этот раз турнир был представительным. Россияне и белорусы провели смотр сил, оценили уровень подготовки своих спортсменов на старте сезона и разыграли россыпь наград. Виктория Чайка о Кубке Беларуси по пулевой стрельбе: россияне привезли очень сильный состав, конкуренция высочайшая.

В лидерах у винтовочной группы сборной России – все как на подбор призеры Олимпийских игр. И, разумеется, бороться на равных нашим спортсменам было сложно. К примеру, в стрельбе из пневматической винтовки в микстах весь подиум заняли россияне. И это был очень содержательный финал, к тому же результативный.

Валентина Протасова, старший тренер женской винтовочной группы команды России:

Стреляли пару смешанную, в стрельбу из винтовки был достаточно интересный и яркий финал, спортсмены и пары друг другу не поддавались, было очень интересно наблюдать. И вообще, в принципе, результаты сегодня было хорошие, одна из наших команд показала достойный совместный результат примерно чуть выше уровня рекорда Европы.

В пистолетных битвах случались свои коллизии. Острая и напряженная ситуация сложилась в финале стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров. В дуэли за золото сошлись два россиянина: Антон Аристархов и Артем Черноусов. В драматичной борьбе победу одержал Аристархов. Серебряный призер Олимпиады Артем Черноусов занял второе место.

Владимир Исаков, старший тренер пистолетной группы мужской команды России:

В общем-то, было весело, не сказал бы, что результат совсем порадовал, тем не менее борьба была, как говорится, представление было сделано. Понравилось то, что в основной работе у Артема, в общем-то, все сложилось, было пару помарок, но результат есть, этим я очень доволен, несмотря на, как предполагаю, новогодние каникулы. У Антона чуть больше сегодня помарок было, но при этом работа была проделана очень хорошая, качественная, и некоторые только моменты не позволили сложиться результату. 77, скажем так, не его уровень, но для начала стартуем с этих позиций.

Артем Черноусов – серебряный призер Олимпийских игр. Он родом из Иркутска. Накануне вернулся из насыщенного отпуска и сразу в бой. В итоге стал вторым, но финальная дуэль получилась зажигательной. «Очень интересный финал». На Первом открытом Кубке Беларуси по пулевой стрельбе разыграли два комплекта наград. У Артема в отпуске появилось новое хобби. Помимо поездок на Байкал он готовил, по рецептам и без. Ассортимент получился завораживающим.

Артем Черноусов, серебряный призер Олимпийских игр, серебряный призер I этапа открытого Кубка Беларуси по пулевой стрельбе:

Говяжьи щечки, рульки, рваная свинина с соусом барбекю, приготовленные овощи, множество всяких заготовок в виде бульонов для всех соусов, каре ягненка было. Много чего было.

В следующий приезд домой Артем планирует заняться выпечкой. Семейный праздничный стол по итогам турнира заслужили и белорусские стрелки – Андрей и Иван Казаки. К слову, отец и сын выступали в финале стрельбы из пневматического пистолета. Отец завоевал бронзу, сын занял четвертое место. Правда, у Ивана к этому моменту уже была в активе медаль в миксте. Отцу и сыну довольно часто приходится вместе выступать на соревнованиях.

Андрей Казак, многократный призер чемпионата Европы по пулевой стрельбе:

Только положительные эмоции, двойная радость: за саны, за себя. Продолжение такое и достойный спортсмен. Я участник двух Олимпийских игр в разных дисциплинах. Он еще только начинающий, но у него старт как для юного спортсмена очень такой перспективный. Он уже был чемпионом России несколько раз, призером мира, Европы. Мама только за, сын приедет с папой вместе, под присмотром. Занимается общим делом, мама очень довольна, переживает, болеет за нас. Семейные тандемы в пулевой стрельбе не редкость. В таком случае переживать приходится за двоих.