Популярен ли гиревой спорт и платят ли за выступления силачам? Интервью с Вячеславом Хоронеко и Сергеем Мацкевичем

Новости Беларуси. Объективы камер нашей рубрики «Спорттамер» за почти два года видали разных титулованных гостей, спортивных звезд и функционеров, но вот рекордсмен Книги рекордов Гиннесса посетил нас впервые. На счету этого атлета за почти 40-летнюю карьеру 168 разных рекордов по поднятию тяжестей, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы Неделя на СТВ. У нас в студии Вячеслав Хоронеко, а также генеральный секретарь Белорусской федерации гиревого спорта Сергей Мацкевич. Он знает о всех ближайших планах наших силачей. Что важнее: титул или рекорды?

Вячеслав Хоронеко, многократный рекордсмен Книги мировых рекордов «Гиннесса»:

С 1992-го уже образовалась Международная федерация, и 1993 уже начали проводиться чемпионаты мира. Несколько чемпионатов мира, это был тот же чемпионат Советского Союза. Мы с нуля начинали, в России уже была и техника, все известно. Мы, когда приехали на первый чемпионат мира, даже неправильно тренировались. Юлия Силипицкая, СТВ:

Подождите, мы – это сколько? Вячеслав Хоронеко:

Отобрали четверых, был я по итогам чемпионата Беларуси, в легком весе, как помню, Ващилин был, 60 килограмм. Тогда было пять категорий: 60, 70, 80, 90 и свыше. Я штангой до этого занимался, кто-то борьбой, армреслингом. Юлия Силипицкая:

Короче говоря, сборная солянка. Вячеслав Хоронеко:

А там мы приехали перекаченные. Ну а гиревик, он немного не такой, как штангист. Юлия Силипицкая:

То есть он такой должен быть более миниатюрный?

Вячеслав Хоронеко:

Он более долговязый. Юлия Силипицкая:

Для вас лично что важнее: установить рекорд очередной Гиннесса или победить на чемпионате мира? Вячеслав Хоронеко:

Я стремился сначала выиграть больше наград на чемпионате нашей страны, чемпионате СССР, когда я участвовал, потом я захватил чемпионат мира немножко. Юлия Силипицкая:

Захватил, заметьте, как сказал. Вот Хоронека этот! Вячеслав Хоронеко:

После этого я не отношусь к тем людям, которые копируют, то есть коллекционируют. Допустим, вот выиграл один, два, три раза, в принципе, мне становится неинтересно. Юлия Силипицкая:

Подождите, 168 рекордов – это что? Вячеслав Хоронеко:

Это совсем другое. Юлия Силипицкая:

Так вот я и спрашиваю: для вас титул или рекорды важнее? Вячеслав Хоронеко:

Вначале были титулы, сейчас для меня больше рекорды. Это преодоление в первую очередь самого себя. «Это уже стиль жизни». Как приходят в гиревой спорт? Юлия Силипицкая:

Сережа, вы чего в гирю-то пошли? У вас такая фактура борцовская. Вячеслав Хоронеко:

И лицо приятное, мог бы киноактером быть.

Сергей Мацкевич, генеральный секретарь Белорусской федерации гиревого марафона:

Так сложилось в жизни, я из маленького городка Гомельской области. Юлия Силипицкая:

Вы хотите сказать, что в маленьком городке Гомельской области кроме гири не было ничего? Сергей Мацкевич:

А у нас была очень хорошая школа. Многие наши выходцы и в России в последствии выступали, добились много титулов и наград. Это уже стиль жизни. Вячеслав Хоронеко:

Сережа немножечко скромничает, у него была очень хорошая, ходовая весовая категория. До 80 килограмм. Юлия Силипицкая:

То есть конкуренция была большая? Вячеслав Хоронеко:

Сумасшедшая. Юлия Силипицкая:

А вот сейчас насколько? Вы сейчас генеральный секретарь Федерации. Насколько сейчас гиревой спорт в активе? Сергей Мацкевич:

Тенденция последних лет сложилась к тому, что акцент возрастной сместился в сторону омоложения. Если раньше средний возраст наших спортсменов был от 40 до 50 лет, то в настоящий момент уже сместилось: от 20 до 35. Юлия Силипицкая:

Так у вас юниоры, я стесняюсь спросить, 30-летние? Сергей Мацкевич:

На последних соревнованиях у нас в возрастной группе до 21 года 17 участников за первое место сражались между собой. Вы поинтересуйтесь у Вячеслава Васильевича: сколько тонн он поднимает за тренировку. Сколько тонн поднимает спортсмен за тренировку?

Юлия Силипицкая:

Сколько вы тонн поднимаете, настаивают, чтобы я спросила, сколько тонн поднимаете? Вячеслав Хоронеко:

Не менее 10 тонн. В первую очередь для чего я тренируюсь, для чего Сергей тренируется? Для чего мы вообще занимаемся общественной деятельностью в Федерации? Как это называется, гормон радости получать. Эндорфины? Юлия Силипицкая:

Наверное, вы на них уже подсели так сильно, не отдаете никому. Вячеслав Хоронеко:

Мне по душе гиревой спорт. Юлия Силипицкая:

Как вас терпит жена? Вячеслав Хоронеко:

По крайней мере, она мне не мешает. Юлия Силипицкая:

Или вы ей? Вячеслав Хоронеко:

Ее интересы не соприкасаются. И она терпит.

Юлия Силипицкая:

Кто ковры выбивает? Вячеслав Хоронеко:

Я, пылесошу я. Маленькой гирей. Юлия Силипицкая:

А готовит кто? Вячеслав Хоронеко:

Она, да. А стирает стиральная машина. Мусор тоже я выношу. Юлия Силипицкая:

Вас терпит жена или поддерживает? Сергей Мацкевич:

Поддерживает. Последние годы мы поехали в глубинку, в городе Докшицы нас очень хорошо восприняли. Мы продвигаем посредством того, что включились в фестиваль двух рек, там проходит музыкальный фестиваль. «К нам пришел дедушка, которому было 68 лет» Юлия Силипицкая:

Вся Беларусь задействована в гиревом движении?

Сергей Мацкевич:

Практически да, вот в рамках этого фестиваля Вячеслав Васильевич уже подключил даже руководителей региона. Пробует себя в гире. Юлия Силипицкая:

То есть никогда не поздно начинать? Сергей Мацкевич:

Конечно, конечно. Юлия Силипицкая:

И не нужно обладать какими-то суперспортивными способностями? Что самое важно в поднятии гири? Сергей Мацкевич:

Хочу закончить мысль, которую начинал. Мы начали в свое время проводить соревнования в Осиповичах. И к нам пришел дедушка, которому было 68 лет. На сегодня ему 75 лет, он каждые соревнования старается приехать, подымать. Приходится его сдерживать, потому что он хочет 16 килограмм поднимать. Я говорю: нет, учитывая ваш почтенный возраст, давайте 12 килограмм. Юлия Силипицкая:

Вячеслав, видите, у вас конкуренция подрастает. Потому что невозможно, вы только сам с собой. Вот вам не страшно, что вы сам с собой, где ваши конкуренты? Вячеслав Хоронеко:

Сейчас я развиваю жим лежа, проводили мы два чемпионата страны по жиму лежа, что-то он не прижился. Отпали конкуренты. Может, я результаты большие показал, не знаю. Сейчас у нас тоже есть хорошая задумка: мы объединились с Национальной ассоциацией пауэрлифтинга в Беларуси. Пять минут лежа не одну, а две, то есть жим двух гирь в разных возрастных категориях. Вот сейчас мы хотим опробовать эту номинацию в первый раз на чемпионате мира «Золотой тигр», который будет проходить у нас в Минске 21 марта. «Нельзя отвлекаться». О чем думает спортсмен во время взятия рекорда?

Юлия Силипицкая:

То есть Минск примет чемпионат мира? Вячеслав Хоронеко:

Да, Национальная ассоциация пауэрлифтинга выступает организатором этого чемпионата, там планируется не менее 200 человек. И это там будет пилотная номинация, предлагает. Посмотрим. Юлия Силипицкая:

Вы там будете выступать? Вячеслав Хоронеко:

Я планирую там выступить и начальный рекорд установить на открытии. А потом уже в самой номинации выступить. Юлия Силипицкая:

На пенсию вы не хотите? Вячеслав Хоронеко:

Нет, знаете, на пенсию в спорте… Меня спрашивают: долго ты еще будешь поднимать? Я говорю: вот пока руки тянут, пока сердце работает, я буду подымать. Юлия Силипицкая:

А у вас какие мысли в момент рекорда, ведь это же не секунда?

Вячеслав Хоронеко:

Есть гиревой спринт, три минуты. Там особо думать нечего: там я дышу, на скорость работаю. Когда мы с Сергеем выступали на День города в номинации «Часовой марафон», он стоя поднимал, я лежа. Юлия Силипицкая:

О чем вы думали Сергей, пока мне Хоронеко скажет, я уже у вас спрошу. Сергей Мацкевич:

Вячеслав Васильевич скромничает, чтобы рекорд покорился, нужно его контролировать каждую минуту, секунду. И наше выступление схоже с какой-то игрой математической. Потому что ты должен контролировать темп, сколько тебе осталось, ты не должен превышать темп, потому что можешь не достоять. Ты должен контролировать количество подъемов, потому что иногда бывает, что заглючила техника, судья сбился, судью отвлекли, поэтому ты должен его поправить. Соответственно, у тебя в голове все эти цифры крутятся, когда ты поднимаешь, ты сосредоточен, не видишь зрителей. Юлия Силипицкая:

То есть классику не почитаешь в уме, Пушкин в голову не идет? Сергей Мацкевич:

К сожалению, когда ты стоишь целый час или хотя бы полчаса, нельзя отвлекаться. Как восстанавливаются гиревики и получают ли зарплату?

Юлия Силипицкая:

Как вы восстанавливаетесь? Вячеслав Хоронеко:

Часов 12 у меня адреналин вот этот не проходит, то есть я в состоянии... Юлия Силипицкая:

Радости такой? Вячеслав Хоронеко:

Да. Даже когда двухсуточный делал в 2005 году, не спал. И все равно потом не мог заснуть 12 часов. Юлия Силипицкая:

То есть вы двое суток не спали? Вячеслав Хоронеко:

Да, Сережа, кстати, приходил, поддержал меня тогда. В принципе, мысль такая: пойти, как человек, помыться, потом, когда все успокоилось, покушать, чтобы наверстать вот этот энергетический баланс. Прилечь, почитать книжку, посмотреть. Юлия Силипицкая:

А что почитать? Вячеслав Хоронеко:

Читаю, люблю детективы, исторические книги, стихи очень люблю, многих поэтов наизусть знаю. Омар Хайям – это мой любимый поэт. Юлия Силипицкая:

Процитируйте мне хотя бы четверостишие.

Вячеслав Хоронеко:

Запрет вина – закон, считающийся с тем, кем пьется, и когда, и много ли, и с кем. Когда соблюдены все эти оговорки, пить – признак мудрости, а не порок совсем. Это сразу, если будет ваш вопрос следующий о питании, питье, выпиваете ли вы. Юлия Силипицкая:

Вот таких вопросов про выпиваете ли, не буду. Будет другой: вы пережили операции и после этого все равно занимаетесь спортом? Вячеслав Хоронеко:

Я свой организм уже изучил досконально, я знаю, когда мне нужно отдохнуть, когда нагрузку большую дать. Я делаю специальные упражнение, которые посоветовали, когда меня выписывали с Национального центра ортопедии и травматологии. Где-то в тонусе поддерживать суставы, какие нужно упражнения делать. Это я все постоянно, регулярно делаю. Юлия Силипицкая:

А страха нет, что травмы могут усугубиться? Вячеслав Хоронеко:

Знаете, я советовался со специалистами. Естественно, бег трусцой я заменил ходьбой. Я спортсмен по жизни, поэтому я без этого не могу. Юлия Силипицкая:

Сергей, у вас сейчас везде, что профессиональный спорт – это профессия. У вас ваши спортсмены имеют классификационные книжки, это для них работа или все-таки хобби? В общем-то вопрос таков: получают ли они за это деньги? Сергей Мацкевич:

К сожалению, нет. У нас нет профессионального спорта, профессиональных клубов, поэтому это больше в разряд хобби можно отнести. Какие планы на 2023-й? Юлия Силипицкая:

Не могу не спросить. 2023-й только начался, какие у вас планы?