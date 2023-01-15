Хоккеисты минского «Динамо» обыграли лидеров Восточной конференции КХЛ
Регулярка КХЛ – в самом разгаре. А минское «Динамо» не оставляет попыток ворваться в зону плей-офф. До конца регулярного сезона осталось 17 поединков, и пока «зубры» с 49 баллами зависли на 9-м непроходном месте в своей конференции. Но это еще не приговор, все может измениться, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.
«Рад за команду». Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу минского «Динамо» в матче КХЛ.
Шансы пробиться в первый раунд Кубка Гагарина у минчан еще есть. И надо поднажать, ведь фанаты меньшего не ждут. Прямыми конкурентами за восьмое место в таблице для нас являются четыре коллектива. Один поджимает снизу – это китайский Куньлунь. А еще три дружины опережают подопечных Вудкрофта: «Северсталь», «Спартак» и «Витязь».
В воскресенье, 15 января, все прямые соперники минского «Динамо» провели свои матчи. «Спартак» сыграл против хоккеистов «Куньлуня» и одержал победу. Таким образом, москвичи помогли сдержать натиск китайской дружины, но и сами баллов не потеряли. Подольский «Витязь» также завоевал два очка. А вот «Северсталь» провалилась и баллов набрать не смогла.
«Зубры» же выступили выше всяких похвал. В овертайме ими были биты лидера «Востока» – команда «Автомобилист». Плюс два балла в копилке «Динамо» позволили нам сместить «Северсталь» с восьмого места и вернуться в зону плей-офф. Но еще не время праздновать. Надо сохранить рассудок холодным, бороться за очки в каждой игре. И тогда нас ждет успех.
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