Хоккеисты минского «Динамо» обыграли лидеров Восточной конференции КХЛ

Регулярка КХЛ – в самом разгаре. А минское «Динамо» не оставляет попыток ворваться в зону плей-офф. До конца регулярного сезона осталось 17 поединков, и пока «зубры» с 49 баллами зависли на 9-м непроходном месте в своей конференции. Но это еще не приговор, все может измениться, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. «Рад за команду». Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу минского «Динамо» в матче КХЛ.

Шансы пробиться в первый раунд Кубка Гагарина у минчан еще есть. И надо поднажать, ведь фанаты меньшего не ждут. Прямыми конкурентами за восьмое место в таблице для нас являются четыре коллектива. Один поджимает снизу – это китайский Куньлунь. А еще три дружины опережают подопечных Вудкрофта: «Северсталь», «Спартак» и «Витязь».