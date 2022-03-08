Теннис. Ольга Говорцова не пробилась в основную сетку турнира в Индиан-Уэллсе

Белоруска Ольга Говорцова не пробилась в основную сетку турнира в американском Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом поединке квалификации Ольга проиграла сербке Александре Крунич со счетом 5:7, 5:7.