Минское «Динамо» проиграло СКА в матче 1/8 финала Кубка Гагарина и выбыло из борьбы за главный трофей

Новости Беларуси. Хоккеисты минского «Динамо» в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина встречались с питерским СКА. Для поклонников «зубров» счет в серии до этого поединка выглядел уныло – 3:0 в пользу российской команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Игра в Минске была последним шансом для «Динамо» остаться на плаву и продолжить борьбу в серии.

Команды начали быстро и напористо, но первый период оказался безголевым. Во втором «зубры» реализовали большинство, счет открыл Мальте Стремвалль. Динамовцы повели – 1:0. Спустя 5 минут «армейцы» в большинстве, усилиями Андрея Кузьменко, счет сравняли – 1:1. На старте 3-го периода вновь вышли вперед динамовцы – 2:1, в большинстве отличился Адам Альквист. Затем Никита Гусев снова в большинстве восстановил равновесие – 2:2, а следом Марат Хуснутдинов впервые в матче вывел «армейцев» вперед – 3:2. Через две минуты Швец-Роговой увеличил преимущество – 4:2. Динамовцы не сдавались и счет сократили, но этого оказалось недостаточно.