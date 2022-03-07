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Хоккеисты «Динамо» проиграли питерскому СКА. Решающий матч пройдёт 8 марта

07 марта 2022 19:26
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Новости Беларуси. В погоню за питерским СКА в надежде приостановить победный ход «армейцев» хоккеисты «Динамо» отправятся 8 марта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Динамо» проиграли питерскому СКА. Решающий матч пройдёт 8 марта-1

6 марта в третьем матче серии Кубка Гагарина на своей площадке наши ребята обидно проиграли сопернику – 2:3, пропустив шайбу на последней минуте. В итоге уступаем в серии – 0:3.

Впереди нас ожидает последний и решительный бой. Если победим, останемся в большой игре и продолжим борьбу. Тем более атмосфера очередного противостояния должна вдохновлять: «Зубры» играют дома в прекрасный праздничный день 8 Марта.

# Хоккей # Фотофакт

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