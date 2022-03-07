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«Неман» разгромил «Днепр» в матче 1/4 финала Кубка Беларуси

07 марта 2022 19:26
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Новости Беларуси. Продолжается марафон футбольных матчей на стадии четвертьфинала Кубка страны. Гродненский «Неман» на своем поле принимал могилевский «Днепр» и победил со счетом 3:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Неман» разгромил «Днепр» в матче 1/4 финала Кубка Беларуси-1

Счет в этом поединке был открыт на излете первого тайма. На 43-й минуте пенальти реализовал Валерий Жуковский. Он же на 58-й минуте второго тайма прямым ударом с углового удвоил преимущество своей команды. Спустя 10 минут Зубович устанавливает окончательные цифры на табло – 3:0.

«Неман» разгромил «Днепр» в матче 1/4 финала Кубка Беларуси-3

Ответная встреча состоится 13 марта в Могилеве.

Напомним, накануне прошли два поединка 1/4 финала футбольного Кубка Беларуси. Минское «Динамо» в первом матче на своем поле сыграло вничью – 1:1 с «Гомелем», а «Витебск» на выезде нанес поражение брестскому «Динамо» со счетом 2:0. Следующий поединок этой стадии розыгрыша пройдет 9 марта между БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ».

# Футбол Беларуси # Егор Зубович # Фотофакт

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