Теннис. Илья Ивашко поднялся на 13 позиций

Представлены обновленные теннисные рейтинги. Заметный прогресс совершил Илья Ивашко. Благодаря попаданию в 1/16 финала турнира в Монте-Карло за 7 дней он поднялся на 13 позиций и отныне занимает 61-е место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Представлены обновленные теннисные рейтинги. Заметный прогресс совершил Илья Ивашко. Благодаря попаданию в 1/16 финала турнира в Монте-Карло за 7 дней он поднялся на 13 позиций и отныне занимает 61-е место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Лучшим остается серб Новак Джокович. Что касается женской классификации, то Арина Соболенко по-прежнему вторая ракетка планеты. Виктория Азаренко идет 16-й, а Александра Саснович – 48-й.