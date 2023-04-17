Теннис. Илья Ивашко поднялся на 13 позиций

Представлены обновленные теннисные рейтинги. Заметный прогресс совершил Илья Ивашко. Благодаря попаданию в 1/16 финала турнира в Монте-Карло за 7 дней он поднялся на 13 позиций и отныне занимает 61-е место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».