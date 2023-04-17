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Теннис. Илья Ивашко поднялся на 13 позиций

17 апреля 2023 12:27
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Представлены обновленные теннисные рейтинги. Заметный прогресс совершил Илья Ивашко. Благодаря попаданию в 1/16 финала турнира в Монте-Карло за 7 дней он поднялся на 13 позиций и отныне занимает 61-е место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Илья Ивашко поднялся на 13 позиций-1

Лучшим остается серб Новак Джокович. Что касается женской классификации, то Арина Соболенко по-прежнему вторая ракетка планеты. Виктория Азаренко идет 16-й, а Александра Саснович – 48-й.

# Теннис # Александра Саснович # Илья Ивашко # Новак Джокович # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Фотофакт

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