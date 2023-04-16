Почему Борис Ельцин играл в теннис? Пообщались с Шамилем Тарпищевым

Новости Беларуси. Минск на два дня стал центром спортивных и неспортивных звезд, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Кубок посольства Российской Федерации – турнир привез мэтр мирового тенниса Шамиль Тарпищев. Для кого-то он бог, для кого-то сильный раздражитель. Одно бесспорно – он личность незаурядная – президент Федерации тенниса России. «Спорттаймер» пригласил Шамиля Анвяровича в студию, и он пришел. Причем не один, а в компании председателя Белорусской федерации тенниса Сергея Рутенко. Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса России:

Не больше трех пиков должно быть в течение этого. Юлия Силипицкая:

А в Советском Союзе, по-моему, два пика было максимально. Теннис – вид спорта, который противоречит спортивной тренировке

Шамиль Тарпищев:

У них должно быть 25, но это непосильно. 25 ты не можешь играть одинаково хорошо. Турнир в Сербии проваливаешь из этих 25. Чтобы компенсировать эти семь турниров по очкам, надо еще сыграть семь турниров. Получается, что в среднем 33-36 турниров они играют в год. Какой организм справится? Юлия Силипицкая:

У вас выживает сильнейший. Шамиль Тарпищев:

Да. И отсюда получается, что кто стал великим профессионалом, они уже все это знают, они дозированно играют. Они не гонятся за первым местом в рейтинге. А молодой, который прорывается, он этого не может сделать, потому что он улетает сразу назад. Такая же ситуация у 13-15-летних. Там свой рейтинг. И что летит? Стопы, спина, колени. Юлия Силипицкая:

Как этого избежать? Шамиль Тарпищев:

Никак. Потому что это вид спорта, который противоречит в итоге спортивной тренировке вообще. Это теннис. Юлия Силипицкая:

Объясните, как он существует? И он самый практически любимый в мире. Шамиль Тарпищев:

В городе Портленд на 10 жителей города один теннисный корт. Когда в Испании в школах физкультура – это теннис… Юлия Силипицкая:

Он включен в состав школьной программы?

Шамиль Тарпищев:

Да. А во Франции в трети школ тоже на физкультуре теннис. Юлия Силипицкая:

Почему они сделали ставку на теннис в школьной программе? Шамиль Тарпищев:

Шахматами в движении читается теннис. Как игра для школьников, это разрядка полная и плюс объемная всесторонняя нагрузка физическая. Юлия Силипицкая:

Нагрузка и развитие, правильно? Шамиль Тарпищев:

Да. Никто не сачкует, в теннис играют, интересно всем. Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации тенниса:

Даже я начал заниматься. Я пошел после гандбола на смешанные единоборства. Я все закинул. Я сейчас бегу на игру, просто бегу. Три раза в неделю играю, я такой кайф получаю, не могу передать. Юлия Силипицкая:

От игры или от тренера? Сергей Рутенко:

Затягивает, на самом деле затягивает, очень интересно. Юлия Силипицкая:

Означает ли это, что в белорусских школах в ближайшее время… «Мы сейчас уже начали делать тренировочный процесс по психотипам»

Сергей Рутенко:

У нас кортов столько нет. Шамиль Тарпищев:

У нас по ГОСТам еще из Советского Союза залы для бадминтона. Но мы мою методическую составляющую поймали еще в Советском Союзе. Я и работаю по ней. Мы сейчас уже начали делать тренировочный процесс по психотипам. Юлия Силипицкая:

Сангвиник, холерик. Шамиль Тарпищев:

Начинаешь подбирать разные группы тренировочного процесса в зависимости от их психотипа. Юлия Силипицкая:

Кстати, в теннисе какой психотип? Шамиль Тарпищев:

Сангвиник, холерик и что-то смешанное между ними. Это приблизительно теннисисты остро атакующего плана. Психологически быстро восстанавливаются за счет переключения. А меланхолик и флегматик это, как правило, сильные нервные системы, марафонцы. И тяжелее выводятся из мандража. Когда сильная нервная система, в мандраж попал – чтобы оттуда вывести, надо взять у него ракетку и сломать об стол. Чтобы для него было непонятно, что ты делаешь. Юлия Силипицкая:

У-у, такие методы интересненькие! Кому принадлежит идея сегодняшнего мероприятия, кто был генератором? «Было бы здорово, если бы мы смогли такое организовать и в Минске»

Сергей Рутенко:

Мы с Борисом Вячеславовичем общались и говорили, что в России проводится много любительских турниров. Мы подумали, что было бы здорово, если бы мы смогли такое организовать и в Минске. И потом в работу включился Шамиль Анвярович, самый яркий посол тенниса в мире. Шамиль Тарпищев:

Для меня как профессионала это привлечение детей в теннис. Почему Борис Ельцин играл в теннис? Юлия Силипицкая:

Это был мой восьмой вопрос, думала: задавать, не задавать? Раз начали, говорите, почему. Шамиль Тарпищев:

Я зашел к нему в кабинет, а он говорит: «Шамиль, у тебя какие-то проблемы?» – «Нет» – «А чего пришел?» – «Вытащить вас на теннис» – «Ну, поехали». Юлия Силипицкая:

То есть это была ваша идея? Шамиль Тарпищев:

Мы когда поиграли минут 40, он мне говорит: «Шамиль, первый раз голова в теннисе не отдохнула». Потому что он ходил на теннис два раза в неделю. Как говорят, релаксация, переключение головы, забывал обо всем. Получается, что ты психологически восстанавливаешься и готов работать, как работал. Юлия Силипицкая:

А какое у вас образование? «Любимый вид спорта был футбол»

Шамиль Тарпищев:

Физкультурное. Юлия Силипицкая:

Какая специализация? Шамиль Тарпищев:

Я заканчивал кафедру хоккея, но специализация была «тренер-преподаватель». Это не только хоккей, там входили теннис, футбол и ряд других. Это спортивный факультет. Юлия Силипицкая:

У вас был выбор? Шамиль Тарпищев:

Да. Любимый вид спорта был футбол. Юлия Силипицкая:

Вы за «Спартак»? Шамиль Тарпищев:

Да, и я здорово играл в футбол. Я по прошествии лет, если бы был выбор, я бы выбрал футбол. «Мне мама запретила играть в футбол»

Юлия Силипицкая:

Вы что, решили бы поменять историю? Представляете, кого мировой теннис бы потерял? Сергей Рутенко:

Представляете, что бы он сделал в футболе, какие горы бы свернул. Шамиль Тарпищев:

Но я случайно оказался в теннисе. Мне мама запретила играть в футбол, и я пошел в теннис, потому что там играли в футбол. Юлия Силипицкая:

За вашу внушительную карьеру было много звезд, выращенных вашими руками. Есть ли те, кто вас удивил приятно, о ком бы вы сейчас вспоминали, можно сказать, даже с трепетом. Если говорили, что Чесноков здоров как лошадь, это был лучший комплимент лошади

Шамиль Тарпищев:

Реально, наверное, это первые результаты. Первый, который мне попался, который меня поразил, это был Чесноков. Он первый в истории выиграл турнир ATP. У него кличка была, данная мной, Маугли. Потому что он человек очень интересный, с избирательным свойством психики. Он волнуется. Тот, кто волнуется – профессионал. Тот, кто не волнуется – профан. Но он меня поразил другим видом. Независимо от того, как он мыслит, но я как капитан Кубка Дэвиса поставил там на матч. Я говорю ему, он беспрекословно исполняет. Вот не задумываясь. Прав я, не прав – беспрекословно исполняет. У меня даже до абсурдных вещей доходило, когда я на стуле руковожу матчем, и он выигрывает матч. Проходило полгода, год, восемь месяцев – он у меня потом спросит. «А вот я в том эпизоде, в матче, который восемь месяцев назад был, в этот момент сделал то, то и то. А почему вы мне это подсказали?» Юлия Силипицкая:

Потрясающе. Вот, Сергей, помните, что было полгода назад? Сергей Рутенко:

Помню. Юлия Силипицкая:

А так вы точно такой же? Шамиль Тарпищев:

Это устройство психики. Он был от природы очень силен в мобилизации нервной системы. Вот когда надо, он лучше играл, не было такого – испугаюсь, не испугаюсь. Я сделаю – первое было. И он был очень физически развит и здоров тоже от природы. Юлия Силипицкая:

То есть вы это с трепетом вспоминаете? Шамиль Тарпищев:

Да. И если говорили о нем, что Чесноков здоров как лошадь, то это был лучший комплимент лошади. Юлия Силипицкая:

Сергей, а вы вспоминаете своего какого-либо тренера? «Это меня влюбило в спорт»

Сергей Рутенко:

Занимался борьбой, закрыли у нас секцию – попал в гандбол. И когда пришел, я постоянно искал себя, не хватало контакта после борьбы. Попал в гандбол, нечаянно разбил парню лицо. Нос сломал. И Борис Владимирович Репкин, мой первый тренер, говорит: Сергей, не переживай, это нормально. Это нормальный вид спорта у нас. Юлия Силипицкая:

Бьют? Сергей Рутенко:

Практически принял. И мне это запомнилось, это меня влюбило в спорт. А в плане мобилизации мне вспомнилась такая интересная история. Мы играли, проиграли полуфинал Лиги чемпионов, играли матч за третье место. Очень сложный был с психологической точки зрения. Я не мог никак размяться. Полный зал, 25 тысяч зрителей, все болеют. Вратарь наш, мы сидим после разминки уже, говорит: Сергей, ты как? Говорю: слушай, я не знаю, как мне собраться. Я знаю только одно. Если меня сейчас хорошо обсвистят, все против меня там будут кричать (мы против венгров играли, я знал, кто там в защите стоит), если вот этот еще пару раз мне даст по морде, то им хана. Они меня не удержат. Мы выходим, мне начинает весь зал свистеть, мы в Германии играли. Юлия Силипицкая:

Как заказал… Сергей Рутенко:

Я это предполагал. И мы вышли, буквально первая атака, он меня переворачивает, я падаю, лежу, больно. И подходит этот парень, хорват в защите был, и он говорит: Сергей, извини, я не специально. Я встал и из 10 первых мячей 8 забил. Юлия Силипицкая:

В вашем арсенале несколько книг. И «Стресс рождает чемпионов» – это про это? «За счет злости играешь сильнее, точнее, быстрее»

Шамиль Тарпищев:

Я сам когда играл, я любил, чтобы против меня сильно болели. Юлия Силипицкая:

Ну не обсвистели же? Шамиль Тарпищев:

Это хорошо наоборот. Это мобилизовало и злость возникала. За счет злости играешь сильнее, точнее, быстрее. Юлия Силипицкая:

Книга будет в продолжении. А что повлияло на то, чтобы все-таки было продолжение? Шамиль Тарпищев:

Здесь, в этой книге, 14 видов спорта показано. Но в каждом виде спорта показан какой-то один психологический момент. А мы здесь уже рассматривали мобилизацию нервной системы косвенно. Второе, мы говорили о том, что дух противоречия. Третье – игра на злости. А таких моментов больше 100, за счет чего ты можешь играть. Поэтому моя задача – сделать книгу, чтобы были все виды спорта. Ну если 53 федерации, значит, 53 вида спорта. Юлия Силипицкая:

То есть будет третья еще? Шамиль Тарпищев:

Ну, может. Посмотрим, как пойдет. Юлия Силипицкая:

Есть ли какие-то уже сейчас наметки или уже проекты совместные? Как в детском спорте, так и в большом, в профессиональном спорте? «Объединили усилия в подготовке молодежно-юношеского состава»