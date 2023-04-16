Почему Борис Ельцин играл в теннис? Пообщались с Шамилем Тарпищевым

Новости Беларуси. Минск на два дня стал центром спортивных и неспортивных звезд, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Кубок посольства Российской Федерации – турнир привез мэтр мирового тенниса Шамиль Тарпищев. Для кого-то он бог, для кого-то сильный раздражитель. Одно бесспорно – он личность незаурядная – президент Федерации тенниса России. «Спорттаймер» пригласил Шамиля Анвяровича в студию, и он пришел. Причем не один, а в компании председателя Белорусской федерации тенниса Сергея Рутенко.
Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса России:
Не больше трех пиков должно быть в течение этого.
Юлия Силипицкая:
А в Советском Союзе, по-моему, два пика было максимально.
Теннис – вид спорта, который противоречит спортивной тренировке
Шамиль Тарпищев:
У них должно быть 25, но это непосильно. 25 ты не можешь играть одинаково хорошо. Турнир в Сербии проваливаешь из этих 25. Чтобы компенсировать эти семь турниров по очкам, надо еще сыграть семь турниров. Получается, что в среднем 33-36 турниров они играют в год. Какой организм справится?
Юлия Силипицкая:
У вас выживает сильнейший.
Шамиль Тарпищев:
Да. И отсюда получается, что кто стал великим профессионалом, они уже все это знают, они дозированно играют. Они не гонятся за первым местом в рейтинге. А молодой, который прорывается, он этого не может сделать, потому что он улетает сразу назад. Такая же ситуация у 13-15-летних. Там свой рейтинг. И что летит? Стопы, спина, колени.
Юлия Силипицкая:
Как этого избежать?
Шамиль Тарпищев:
Никак. Потому что это вид спорта, который противоречит в итоге спортивной тренировке вообще. Это теннис.
Юлия Силипицкая:
Объясните, как он существует? И он самый практически любимый в мире.
Шамиль Тарпищев:
В городе Портленд на 10 жителей города один теннисный корт. Когда в Испании в школах физкультура – это теннис…
Юлия Силипицкая:
Он включен в состав школьной программы?
Шамиль Тарпищев:
Да. А во Франции в трети школ тоже на физкультуре теннис.
Юлия Силипицкая:
Почему они сделали ставку на теннис в школьной программе?
Шамиль Тарпищев:
Шахматами в движении читается теннис. Как игра для школьников, это разрядка полная и плюс объемная всесторонняя нагрузка физическая.
Юлия Силипицкая:
Нагрузка и развитие, правильно?
Шамиль Тарпищев:
Да. Никто не сачкует, в теннис играют, интересно всем.
Сергей Рутенко, председатель Белорусской федерации тенниса:
Даже я начал заниматься. Я пошел после гандбола на смешанные единоборства. Я все закинул. Я сейчас бегу на игру, просто бегу. Три раза в неделю играю, я такой кайф получаю, не могу передать.
Юлия Силипицкая:
От игры или от тренера?
Сергей Рутенко:
Затягивает, на самом деле затягивает, очень интересно.
Юлия Силипицкая:
Означает ли это, что в белорусских школах в ближайшее время…
«Мы сейчас уже начали делать тренировочный процесс по психотипам»
Сергей Рутенко:
У нас кортов столько нет.
Шамиль Тарпищев:
У нас по ГОСТам еще из Советского Союза залы для бадминтона. Но мы мою методическую составляющую поймали еще в Советском Союзе. Я и работаю по ней. Мы сейчас уже начали делать тренировочный процесс по психотипам.
Юлия Силипицкая:
Сангвиник, холерик.
Шамиль Тарпищев:
Начинаешь подбирать разные группы тренировочного процесса в зависимости от их психотипа.
Юлия Силипицкая:
Кстати, в теннисе какой психотип?
Шамиль Тарпищев:
Сангвиник, холерик и что-то смешанное между ними. Это приблизительно теннисисты остро атакующего плана. Психологически быстро восстанавливаются за счет переключения. А меланхолик и флегматик это, как правило, сильные нервные системы, марафонцы. И тяжелее выводятся из мандража. Когда сильная нервная система, в мандраж попал – чтобы оттуда вывести, надо взять у него ракетку и сломать об стол. Чтобы для него было непонятно, что ты делаешь.
Юлия Силипицкая:
У-у, такие методы интересненькие! Кому принадлежит идея сегодняшнего мероприятия, кто был генератором?
«Было бы здорово, если бы мы смогли такое организовать и в Минске»
Сергей Рутенко:
Мы с Борисом Вячеславовичем общались и говорили, что в России проводится много любительских турниров. Мы подумали, что было бы здорово, если бы мы смогли такое организовать и в Минске. И потом в работу включился Шамиль Анвярович, самый яркий посол тенниса в мире.
Шамиль Тарпищев:
Для меня как профессионала это привлечение детей в теннис. Почему Борис Ельцин играл в теннис?
Юлия Силипицкая:
Это был мой восьмой вопрос, думала: задавать, не задавать? Раз начали, говорите, почему.
Шамиль Тарпищев:
Я зашел к нему в кабинет, а он говорит: «Шамиль, у тебя какие-то проблемы?» – «Нет» – «А чего пришел?» – «Вытащить вас на теннис» – «Ну, поехали».
Юлия Силипицкая:
То есть это была ваша идея?
Шамиль Тарпищев:
Мы когда поиграли минут 40, он мне говорит: «Шамиль, первый раз голова в теннисе не отдохнула». Потому что он ходил на теннис два раза в неделю. Как говорят, релаксация, переключение головы, забывал обо всем. Получается, что ты психологически восстанавливаешься и готов работать, как работал.
Юлия Силипицкая:
А какое у вас образование?
«Любимый вид спорта был футбол»
Шамиль Тарпищев:
Физкультурное.
Юлия Силипицкая:
Какая специализация?
Шамиль Тарпищев:
Я заканчивал кафедру хоккея, но специализация была «тренер-преподаватель». Это не только хоккей, там входили теннис, футбол и ряд других. Это спортивный факультет.
Юлия Силипицкая:
У вас был выбор?
Шамиль Тарпищев:
Да. Любимый вид спорта был футбол.
Юлия Силипицкая:
Вы за «Спартак»?
Шамиль Тарпищев:
Да, и я здорово играл в футбол. Я по прошествии лет, если бы был выбор, я бы выбрал футбол.
«Мне мама запретила играть в футбол»
Юлия Силипицкая:
Вы что, решили бы поменять историю? Представляете, кого мировой теннис бы потерял?
Сергей Рутенко:
Представляете, что бы он сделал в футболе, какие горы бы свернул.
Шамиль Тарпищев:
Но я случайно оказался в теннисе. Мне мама запретила играть в футбол, и я пошел в теннис, потому что там играли в футбол.
Юлия Силипицкая:
За вашу внушительную карьеру было много звезд, выращенных вашими руками. Есть ли те, кто вас удивил приятно, о ком бы вы сейчас вспоминали, можно сказать, даже с трепетом.
Если говорили, что Чесноков здоров как лошадь, это был лучший комплимент лошади
Шамиль Тарпищев:
Реально, наверное, это первые результаты. Первый, который мне попался, который меня поразил, это был Чесноков. Он первый в истории выиграл турнир ATP. У него кличка была, данная мной, Маугли. Потому что он человек очень интересный, с избирательным свойством психики. Он волнуется. Тот, кто волнуется – профессионал. Тот, кто не волнуется – профан. Но он меня поразил другим видом. Независимо от того, как он мыслит, но я как капитан Кубка Дэвиса поставил там на матч. Я говорю ему, он беспрекословно исполняет. Вот не задумываясь. Прав я, не прав – беспрекословно исполняет. У меня даже до абсурдных вещей доходило, когда я на стуле руковожу матчем, и он выигрывает матч. Проходило полгода, год, восемь месяцев – он у меня потом спросит. «А вот я в том эпизоде, в матче, который восемь месяцев назад был, в этот момент сделал то, то и то. А почему вы мне это подсказали?»
Юлия Силипицкая:
Потрясающе. Вот, Сергей, помните, что было полгода назад?
Сергей Рутенко:
Помню.
Юлия Силипицкая:
А так вы точно такой же?
Шамиль Тарпищев:
Это устройство психики. Он был от природы очень силен в мобилизации нервной системы. Вот когда надо, он лучше играл, не было такого – испугаюсь, не испугаюсь. Я сделаю – первое было. И он был очень физически развит и здоров тоже от природы.
Юлия Силипицкая:
То есть вы это с трепетом вспоминаете?
Шамиль Тарпищев:
Да. И если говорили о нем, что Чесноков здоров как лошадь, то это был лучший комплимент лошади.
Юлия Силипицкая:
Сергей, а вы вспоминаете своего какого-либо тренера?
«Это меня влюбило в спорт»
Сергей Рутенко:
Занимался борьбой, закрыли у нас секцию – попал в гандбол. И когда пришел, я постоянно искал себя, не хватало контакта после борьбы. Попал в гандбол, нечаянно разбил парню лицо. Нос сломал. И Борис Владимирович Репкин, мой первый тренер, говорит: Сергей, не переживай, это нормально. Это нормальный вид спорта у нас.
Юлия Силипицкая:
Бьют?
Сергей Рутенко:
Практически принял. И мне это запомнилось, это меня влюбило в спорт. А в плане мобилизации мне вспомнилась такая интересная история. Мы играли, проиграли полуфинал Лиги чемпионов, играли матч за третье место. Очень сложный был с психологической точки зрения. Я не мог никак размяться. Полный зал, 25 тысяч зрителей, все болеют. Вратарь наш, мы сидим после разминки уже, говорит: Сергей, ты как? Говорю: слушай, я не знаю, как мне собраться. Я знаю только одно. Если меня сейчас хорошо обсвистят, все против меня там будут кричать (мы против венгров играли, я знал, кто там в защите стоит), если вот этот еще пару раз мне даст по морде, то им хана. Они меня не удержат. Мы выходим, мне начинает весь зал свистеть, мы в Германии играли.
Юлия Силипицкая:
Как заказал…
Сергей Рутенко:
Я это предполагал. И мы вышли, буквально первая атака, он меня переворачивает, я падаю, лежу, больно. И подходит этот парень, хорват в защите был, и он говорит: Сергей, извини, я не специально. Я встал и из 10 первых мячей 8 забил.
Юлия Силипицкая:
В вашем арсенале несколько книг. И «Стресс рождает чемпионов» – это про это?
«За счет злости играешь сильнее, точнее, быстрее»
Шамиль Тарпищев:
Я сам когда играл, я любил, чтобы против меня сильно болели.
Юлия Силипицкая:
Ну не обсвистели же?
Шамиль Тарпищев:
Это хорошо наоборот. Это мобилизовало и злость возникала. За счет злости играешь сильнее, точнее, быстрее.
Юлия Силипицкая:
Книга будет в продолжении. А что повлияло на то, чтобы все-таки было продолжение?
Шамиль Тарпищев:
Здесь, в этой книге, 14 видов спорта показано. Но в каждом виде спорта показан какой-то один психологический момент. А мы здесь уже рассматривали мобилизацию нервной системы косвенно. Второе, мы говорили о том, что дух противоречия. Третье – игра на злости. А таких моментов больше 100, за счет чего ты можешь играть. Поэтому моя задача – сделать книгу, чтобы были все виды спорта. Ну если 53 федерации, значит, 53 вида спорта.
Юлия Силипицкая:
То есть будет третья еще?
Шамиль Тарпищев:
Ну, может. Посмотрим, как пойдет.
Юлия Силипицкая:
Есть ли какие-то уже сейчас наметки или уже проекты совместные? Как в детском спорте, так и в большом, в профессиональном спорте?
«Объединили усилия в подготовке молодежно-юношеского состава»
Шамиль Тарпищев:
У нас общие понятия, абсолютно одинаковые, что такое спорт и что такое любой вид индивидуальный. Я в свое время даже в гандбол отправлял детей, которые тренировали подачу за счет бросков гандбола. В столь непростое время объединили усилия в подготовке молодежно-юношеского состава от 13 до 19 лет.
Юлия Силипицкая:
А почему именно на этот возраст?
Шамиль Тарпищев:
Это наше будущее. И молодежь больше находится здесь, чем на выезде. Соответственно, получается, самое благоприятное время, чтобы сделать полноценные резервы.
Юлия Силипицкая:
Спрогнозируйте мне, пожалуйста. Если вы уже поставили ставку на молодежь вот этого возраста. Через сколько нам ждать результатов в профессиональном...
Шамиль Тарпищев:
Я думаю, в среднем, около пяти лет.