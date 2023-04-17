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11 белорусских городов примут II Игры стран СНГ. Что говорят спортсмены?

17 апреля 2023 07:20
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Новости Беларуси. Беларусь готовится принять II Игры стран СНГ. Спортивный праздник станет общенациональным. Ведь соревнования пройдут в 11 городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 белорусских городов примут II Игры стран СНГ. Что говорят спортсмены?-1

Участников грандиозного события в северном регионе ждет Орша. Здесь встретятся боксеры. А в Витебске на ринге в Летнем амфитеатре пройдут соревнования по тайскому боксу. Национальная сборная уже активно готовится к грядущему старту. Один из представителей команды – Кирилл Воробей. Тренировки дважды в день. К слову, в ближайшее время боксер выступит и на чемпионате мира в Таиланде. После подготовка продолжится в Стайках в составе национальной дружины.

11 белорусских городов примут II Игры стран СНГ. Что говорят спортсмены?-4

Кирилл Воробей, член национальной команды по таиландскому боксу:
Очень рад, что игры будут проходить в моем родном Витебске. Ждем всех в гости, будем побеждать. Легко не будет, будут сильные соперники. Но я себя настраиваю на победу.

11 белорусских городов примут II Игры стран СНГ. Что говорят спортсмены?-7

II Игры стран СНГ пройдут в нашей стране с 4 по 14 августа. Ожидается участие представителей 20 видов спорта. Это более 5 тысяч человек.

# Спортивные соревнования # Кирилл Воробей # Фотофакт

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