11 белорусских городов примут II Игры стран СНГ. Что говорят спортсмены?

Новости Беларуси. Беларусь готовится принять II Игры стран СНГ. Спортивный праздник станет общенациональным. Ведь соревнования пройдут в 11 городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участников грандиозного события в северном регионе ждет Орша. Здесь встретятся боксеры. А в Витебске на ринге в Летнем амфитеатре пройдут соревнования по тайскому боксу. Национальная сборная уже активно готовится к грядущему старту. Один из представителей команды – Кирилл Воробей. Тренировки дважды в день. К слову, в ближайшее время боксер выступит и на чемпионате мира в Таиланде. После подготовка продолжится в Стайках в составе национальной дружины.

Кирилл Воробей, член национальной команды по таиландскому боксу:

Очень рад, что игры будут проходить в моем родном Витебске. Ждем всех в гости, будем побеждать. Легко не будет, будут сильные соперники. Но я себя настраиваю на победу.