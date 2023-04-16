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Интерактивные площадки, инновации и даже электроспорт. Чем удивлял праздник к 100-летию «Динамо»?

16 апреля 2023 20:20
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Новости Беларуси. Белорусскому спортивно-физкультурному обществу «Динамо» – 100 лет! Олимпийские и неолимпийские виды спорта, служебно-прикладные, все те, кто стал в ряды динамовцев, а их более 80 тысяч, чтят кодекс чести и Родину, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. На спортивных аренах динамовцы всегда впереди. За вековую историю свои имена вписали тысячи. Чем живет «Динамо» сегодня и кем гордится?

Подробности у нашего корреспондента Артема Шукаловича.

Интерактивные площадки, инновации и даже электроспорт. Чем удивлял праздник к 100-летию «Динамо»?-1

Спортивное объединение «Динамо» совсем скоро отметит свой вековой юбилей. А празднования в честь такого значимого события начались заранее. Торжественное и массовое мероприятие на базе главного стадиона страны посетили все небезразличные. Для зрителей были организованы интерактивные площадки. Где гости могли опробовать свои силы в различных видах спорта и примерить на себя роль сотрудников силовых ведомств страны.

Интерактивные площадки, инновации и даже электроспорт. Чем удивлял праздник к 100-летию «Динамо»?-4

Легендарные спортсмены на празднике в Минске! Вот как «Динамо» отметило 100-летний юбилей.

«Динамо» подготовило целую плеяду атлетов, которым покорились крупнейшие мировые старты, в том числе и олимпийские пьедесталы. И сейчас, спустя целый век, традиции школы не забыты. Подготовка спортсменов не прекращается. Ряды организации пополняют все новые и новые молодые олимпийцы. У них горят глаза, и они мечтают о высоких достижениях. И в своем юном возрасте уже понимают, насколько ответственная задача быть динамовцем.

Интерактивные площадки, инновации и даже электроспорт. Чем удивлял праздник к 100-летию «Динамо»?-7

Никита Пышкайло, игрок ХК «Динамо-Минск»:
Столько лет провел в этой школе, так много мне дала, тренерский штаб, всем руководителям очень признателен, было очень приятно находиться в этой организации. Очень много людей задействовано, разные виды деятельности. И классно, что мы все связаны одним целым!

Интерактивные площадки, инновации и даже электроспорт. Чем удивлял праздник к 100-летию «Динамо»?-10

Удивлял праздник, приуроченный к 100-летию «Динамо», не только спортивными интерактивными зонами, где каждый мог показать на что горазд. Но и инновациями. Среди палаток представителей силовых структур страны затесался стенд Белорусской федерации электронного спорта. Представьте себе, есть в нашей стране и такая. И ее председатель считает, что важно идти в ногу со временем.

Интерактивные площадки, инновации и даже электроспорт. Чем удивлял праздник к 100-летию «Динамо»?-13

Валерий Козел, председатель Белорусской федерации электронного спорта:
Знаете, сегодня современные технологии вошли в нашу жизнь просто с мгновенной киберскоростью. Поэтому мы сюда привезли уникальные продукты, связанные именно с современными технологиями. И дали возможность всем попробовать, потрогать, ощутить это все. Начиная от детских игрушек и заканчивая сверхсерьезными тренажерными комплексами, которые позволяют развиваться и готовить специалистов разных сфер деятельности. Робототехника, дети-конструкторы, которые здесь представлены, МЧС и силовые структуры уже этим заинтересовались: не может быть, это всего лишь школьники, но они сделали такие продукты, которые могут стать базой, основой для будущих технологических разработок.

Интерактивные площадки, инновации и даже электроспорт. Чем удивлял праздник к 100-летию «Динамо»?-16

Одна из областей работы данной федерации – дроны. Юные ребята учатся виртуозно владеть беспилотными летательными аппаратами. Потенциал безграничен. Специалисты утверждают: за этими технологиями – будущее. А мы сейчас наблюдаем за рассветом нового вида спорта.

Интерактивные площадки, инновации и даже электроспорт. Чем удивлял праздник к 100-летию «Динамо»?-19

Евгений Коробейник, представитель Белорусской федерации электронного спорта:
Дроны – это наше будущее, это современные глаза. Есть разные соревнования по различным типам дронов: и FPV дроны, классические дроны. Люди соревнуются в скорости управления, в точности. Это начало пути сейчас, мы стоим у истоков этого вида спорта. И к чему он приведет, как разовьется, зависит только от нас, нашего рвения.

Довольны праздником остались и его многочисленные посетители. Молодые динамовцы пришли сами или с родителями. И никто из них не пожалел. Здесь они смогли своими глазами увидеть, насколько большая их родная организация.

Интерактивные площадки, инновации и даже электроспорт. Чем удивлял праздник к 100-летию «Динамо»?-22

Это честь, достоинство, очень круто. Это большое достижение.

Интерактивные площадки, инновации и даже электроспорт. Чем удивлял праздник к 100-летию «Динамо»?-25

Правильно, что государство устраивает такие мероприятия, потому что сейчас это важно. «Динамо» – это один из самых важных наших ключей к победе.

Интерактивные площадки, инновации и даже электроспорт. Чем удивлял праздник к 100-летию «Динамо»?-28

Прекрасные впечатления, ходим на футбол уже второй год. Шесть лет Глебу, занимаемся. Вот тренер нас пригласил, пришли с удовольствием.

Интерактивные площадки, инновации и даже электроспорт. Чем удивлял праздник к 100-летию «Динамо»?-31

Очень классные впечатления, много разных приколюх.

«Динамо» – бренд, вклад которого в спорт неоценим. Из стен школ БФСО выходили, выходят и продолжат выходить атлеты мирового уровня. А подобные праздники помогают совсем юным динамовцам ощутить себя частью чего-то большого и важного.

# Спортивный праздник # Артем Шукалович # Никита Пышкайло # Фотофакт

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