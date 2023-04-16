Интерактивные площадки, инновации и даже электроспорт. Чем удивлял праздник к 100-летию «Динамо»?

Новости Беларуси. Белорусскому спортивно-физкультурному обществу «Динамо» – 100 лет! Олимпийские и неолимпийские виды спорта, служебно-прикладные, все те, кто стал в ряды динамовцев, а их более 80 тысяч, чтят кодекс чести и Родину, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. На спортивных аренах динамовцы всегда впереди. За вековую историю свои имена вписали тысячи. Чем живет «Динамо» сегодня и кем гордится? Подробности у нашего корреспондента Артема Шукаловича.

Спортивное объединение «Динамо» совсем скоро отметит свой вековой юбилей. А празднования в честь такого значимого события начались заранее. Торжественное и массовое мероприятие на базе главного стадиона страны посетили все небезразличные. Для зрителей были организованы интерактивные площадки. Где гости могли опробовать свои силы в различных видах спорта и примерить на себя роль сотрудников силовых ведомств страны.

Легендарные спортсмены на празднике в Минске! Вот как «Динамо» отметило 100-летний юбилей. «Динамо» подготовило целую плеяду атлетов, которым покорились крупнейшие мировые старты, в том числе и олимпийские пьедесталы. И сейчас, спустя целый век, традиции школы не забыты. Подготовка спортсменов не прекращается. Ряды организации пополняют все новые и новые молодые олимпийцы. У них горят глаза, и они мечтают о высоких достижениях. И в своем юном возрасте уже понимают, насколько ответственная задача быть динамовцем.

Никита Пышкайло, игрок ХК «Динамо-Минск»:

Столько лет провел в этой школе, так много мне дала, тренерский штаб, всем руководителям очень признателен, было очень приятно находиться в этой организации. Очень много людей задействовано, разные виды деятельности. И классно, что мы все связаны одним целым!

Удивлял праздник, приуроченный к 100-летию «Динамо», не только спортивными интерактивными зонами, где каждый мог показать на что горазд. Но и инновациями. Среди палаток представителей силовых структур страны затесался стенд Белорусской федерации электронного спорта. Представьте себе, есть в нашей стране и такая. И ее председатель считает, что важно идти в ногу со временем.

Валерий Козел, председатель Белорусской федерации электронного спорта:

Знаете, сегодня современные технологии вошли в нашу жизнь просто с мгновенной киберскоростью. Поэтому мы сюда привезли уникальные продукты, связанные именно с современными технологиями. И дали возможность всем попробовать, потрогать, ощутить это все. Начиная от детских игрушек и заканчивая сверхсерьезными тренажерными комплексами, которые позволяют развиваться и готовить специалистов разных сфер деятельности. Робототехника, дети-конструкторы, которые здесь представлены, МЧС и силовые структуры уже этим заинтересовались: не может быть, это всего лишь школьники, но они сделали такие продукты, которые могут стать базой, основой для будущих технологических разработок.

Одна из областей работы данной федерации – дроны. Юные ребята учатся виртуозно владеть беспилотными летательными аппаратами. Потенциал безграничен. Специалисты утверждают: за этими технологиями – будущее. А мы сейчас наблюдаем за рассветом нового вида спорта.

Евгений Коробейник, представитель Белорусской федерации электронного спорта:

Дроны – это наше будущее, это современные глаза. Есть разные соревнования по различным типам дронов: и FPV дроны, классические дроны. Люди соревнуются в скорости управления, в точности. Это начало пути сейчас, мы стоим у истоков этого вида спорта. И к чему он приведет, как разовьется, зависит только от нас, нашего рвения. Довольны праздником остались и его многочисленные посетители. Молодые динамовцы пришли сами или с родителями. И никто из них не пожалел. Здесь они смогли своими глазами увидеть, насколько большая их родная организация.

Это честь, достоинство, очень круто. Это большое достижение.

Правильно, что государство устраивает такие мероприятия, потому что сейчас это важно. «Динамо» – это один из самых важных наших ключей к победе.

Прекрасные впечатления, ходим на футбол уже второй год. Шесть лет Глебу, занимаемся. Вот тренер нас пригласил, пришли с удовольствием.