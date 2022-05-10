Теннис. Азаренко победила Голубич – понадобилось немногим более часа

Новости Беларуси. В Риме проходит статусный турнир категории 1 000 по теннису, в котором принимают участие и белорусы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Порадовали девушки. Сразу же две представительницы Синеокой пробились в 1/16 финала. Виктории Азаренко понадобилось немногим более часа, чтобы сломить сопротивление тески Голубич.

И если в первом сете оппонентка оказывала какое-то сопротивление, то во втором шансов у швейцарки не было. Итоговый счет – 6:3, 6:0 в пользу нашей землячки.

А вот противостояние Саснович и Кудерметовой оказалось более упорным. Первая партия осталась за россиянкой. Вторая и третья – за белоруской. Причем для выявления победительницы во втором сете понадобился тай-брейк.