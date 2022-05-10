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Теннис. Азаренко победила Голубич – понадобилось немногим более часа

10 мая 2022 11:57
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Новости Беларуси. В Риме проходит статусный турнир категории 1 000 по теннису, в котором принимают участие и белорусы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Порадовали девушки. Сразу же две представительницы Синеокой пробились в 1/16 финала. Виктории Азаренко понадобилось немногим более часа, чтобы сломить сопротивление тески Голубич.  

Теннис. Азаренко победила Голубич – понадобилось немногим более часа-1

И если в первом сете оппонентка оказывала какое-то сопротивление, то во втором шансов у швейцарки не было. Итоговый счет – 6:3, 6:0 в пользу нашей землячки.  

А вот противостояние Саснович и Кудерметовой оказалось более упорным. Первая партия осталась за россиянкой. Вторая и третья – за белоруской. Причем для выявления победительницы во втором сете понадобился тай-брейк.  

Теннис. Азаренко победила Голубич – понадобилось немногим более часа-4

К сожалению, для поклонников таланта Ивашко его выступление в Италии ограничилось первым раундом. В противостоянии с Давидовичем-Фокином Илья уступил в трех сетах – 2:6, 6:4, 4:6. Победу в равной игре испанцу принесла отличная подача. Семь эйсов против одного у белоруса предопределили итог встречи.  

# Теннис # Виктория Азаренко # Виктория Голубич # Александра Саснович # Вероника Кудерметова # Илья Ивашко # Алехандро Давидович-Фокин # Фотофакт

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