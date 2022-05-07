«Мы довольны». «Минчанка» выиграла второй матч с «Прибужьем» на ЧБ по волейболу

Новости Беларуси. Продолжаются матчи финальной серии женского чемпионата Беларуси по волейболу между «Минчанкой» и «Прибужьем». Во второй встрече, как и в предыдущей, викторию праздновали столичные спортсменки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Они умело захватили преимущество с самого начала игры и без особых проблем записали первые две партии в свой актив: 25:11, 25:15. Навязать борьбу гостьи смогли только в третьем сете, но и его на классе взяли местные спортсменки – 25:19. Как итог, «Минчанка» побеждает со счетом 3:0 и становится еще на шаг ближе к золоту.

Анастасия Шупенева, нападающая ВК «Минчанка»:

Мы выполнили установку тренера. Все задачи выполнили – это видно по счету. Мы довольны, осталась третья игра. Надеюсь, мы так же хорошо сыграем – собранно, вместе победим.