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«Мы довольны». «Минчанка» выиграла второй матч с «Прибужьем» на ЧБ по волейболу

07 мая 2022 17:51
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Новости Беларуси. Продолжаются матчи финальной серии женского чемпионата Беларуси по волейболу между «Минчанкой» и «Прибужьем». Во второй встрече, как и в предыдущей, викторию праздновали столичные спортсменки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Мы довольны». «Минчанка» выиграла второй матч с «Прибужьем» на ЧБ по волейболу-1

Они умело захватили преимущество с самого начала игры и без особых проблем записали первые две партии в свой актив: 25:11, 25:15. Навязать борьбу гостьи смогли только в третьем сете, но и его на классе взяли местные спортсменки – 25:19. Как итог, «Минчанка» побеждает со счетом 3:0 и становится еще на шаг ближе к золоту.  

«Мы довольны». «Минчанка» выиграла второй матч с «Прибужьем» на ЧБ по волейболу-4

Анастасия Шупенева, нападающая ВК «Минчанка»:  
Мы выполнили установку тренера. Все задачи выполнили – это видно по счету. Мы довольны, осталась третья игра. Надеюсь, мы так же хорошо сыграем – собранно, вместе победим.  

«Мы довольны». «Минчанка» выиграла второй матч с «Прибужьем» на ЧБ по волейболу-7

Третью встречу команды проведут в Бресте 14 мая. Напомним, обладатель медалей национального первенства высшей пробы определиться по итогам серии до трех побед.  

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# Волейбол # Анастасия Шупенева # Фотофакт

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