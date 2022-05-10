Завершился 1-й этап Кубка Леднева по пятиборью. Участники из каких стран ожидаются на втором?

Новости Беларуси. В Минске завершился 1-й этап Кубка Павла Леднева по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены Беларуси и России. В копилке хозяев – золото и серебро.

У женщин на высшую ступень пьедестала поднялась Ольга Силкина. На ее счету – 1 438 баллов. Второе и третье место забрали россиянки Губайдуллина и Соловьева. В мужском первенстве с результатом 1 529 баллов наш земляк Илья Полозков завоевал серебро. Золото и бронза, как и у женщин, достались россиянам.