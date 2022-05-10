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Завершился 1-й этап Кубка Леднева по пятиборью. Участники из каких стран ожидаются на втором?

10 мая 2022 11:55
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Новости Беларуси. В Минске завершился 1-й этап Кубка Павла Леднева по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены Беларуси и России. В копилке хозяев – золото и серебро. 

Завершился 1-й этап Кубка Леднева по пятиборью. Участники из каких стран ожидаются на втором?-1

У женщин на высшую ступень пьедестала поднялась Ольга Силкина. На ее счету – 1 438 баллов. Второе и третье место забрали россиянки Губайдуллина и Соловьева. В мужском первенстве с результатом 1 529 баллов наш земляк Илья Полозков завоевал серебро. Золото и бронза, как и у женщин, достались россиянам.  

Второй этап Кубка Леднева пройдет в Москве с 24 по 29 мая. В нем, помимо нас и россиян, ожидается участие представителей Казахстана, Китая и Узбекистана.  

# Спортивные соревнования # Павел Леднев # Ольга Силкина # Гульназ Губайдуллина # Яна Соловьева # Илья Полозков # Фотофакт

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