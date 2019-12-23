Телеканал СТВ получил награду БФЛА за материалы о «Минском полумарафоне»

Новости Беларуси. До конца 2019 остается совсем немного. А это значит, что пришло время подводить итоги, что и сделала Белорусская федерация легкой атлетики, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Для нашей королевы спорта уходящий год был очень насыщенным: вторые Европейские игры, матчевая встреча Европа – США.

Вместе с тем не затерялся первый юбилей «Минского полумарафона» – вот уже пять лет белорусская столица собирает любителей бега со всех уголков страны.

Как бегать правильно? Советы чемпионки по лёгкой атлетике и спортивного чиновника

В 2019-м участие приняли 40 тысяч атлетов из 68 стран. Цифры впечатляющие, поэтому и наград в различных номинациях было порядка 10, среди которых «Мисс» и «Мистер Минский полумарафон», «Лучший костюм участника», «Самая креативная команда».