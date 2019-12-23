Телеканал СТВ получил награду БФЛА за материалы о «Минском полумарафоне»
Новости Беларуси. До конца 2019 остается совсем немного. А это значит, что пришло время подводить итоги, что и сделала Белорусская федерация легкой атлетики, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Для нашей королевы спорта уходящий год был очень насыщенным: вторые Европейские игры, матчевая встреча Европа – США.
Вместе с тем не затерялся первый юбилей «Минского полумарафона» – вот уже пять лет белорусская столица собирает любителей бега со всех уголков страны.
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В 2019-м участие приняли 40 тысяч атлетов из 68 стран. Цифры впечатляющие, поэтому и наград в различных номинациях было порядка 10, среди которых «Мисс» и «Мистер Минский полумарафон», «Лучший костюм участника», «Самая креативная команда».
Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
«Минский полумарафон-2019» прошел для нас очень успешно, это были сплошные рекорды. Это 270 населенных пунктов страны, это 68 стран, это 60 тысяч призовой фонд, это элитные спортсмены, которые приезжали на серебряный лейбл, это массовость, это самый младший участник. И после 80 с нами тоже бежали.
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Среди прочих награду сыскал и телеканал СТВ – один из информационных партнеров «Минского полумарафона».
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Традиционно в этом году журналисты нашего телеканала не только активно освещали грандиозное событие, но и были непосредственными участниками массового забега.