Юрий Родионов: надеемся, что ещё две лицензии мы на доборе, на квалификации дозавоюем

Новости Беларуси. На чемпионате Беларуси по академической гребле на тренажерах «Концепт», который в эти дни проходит в Минске, 23 декабря спортсмены определяли сильнейших на дистанции 2000 метров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У женщин на медали претендовало 32 спортсменки. Победа досталась участнице чемпионата мира 2019 года Татьяне Климович, ее коллега Кристина Староселец финишировала второй. Дуэт готовится к турниру олимпийской квалификации, который пройдет в Швейцарии в мае 2020 года.

Татьяна Климович, чемпионка Беларуси по гребле академической на тренажерах «Концепт»:

Несмотря на то, что эти соревнования проходящие, они показывают нашу функциональную готовность на данном этапе. Это очень важно для того, чтобы тренер мог дальше построить тренировочный процесс.

Я очень довольна. В прошлом году у меня время было чуть хуже. Мы с напарницей разошлись в сотых секундах. В этом году чуть поувереннее.