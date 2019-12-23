Юрий Родионов: надеемся, что ещё две лицензии мы на доборе, на квалификации дозавоюем

Новости Беларуси. На чемпионате Беларуси по академической гребле на тренажерах «Концепт», который в эти дни проходит в Минске, 23 декабря спортсмены определяли сильнейших на дистанции 2000 метров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. На чемпионате Беларуси по академической гребле на тренажерах «Концепт», который в эти дни проходит в Минске, 23 декабря спортсмены определяли сильнейших на дистанции 2000 метров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
У женщин на медали претендовало 32 спортсменки. Победа досталась участнице чемпионата мира 2019 года Татьяне Климович, ее коллега Кристина Староселец финишировала второй. Дуэт готовится к турниру олимпийской квалификации, который пройдет в Швейцарии в мае 2020 года.
Татьяна Климович, чемпионка Беларуси по гребле академической на тренажерах «Концепт»:
Несмотря на то, что эти соревнования проходящие, они показывают нашу функциональную готовность на данном этапе. Это очень важно для того, чтобы тренер мог дальше построить тренировочный процесс.
Я очень довольна. В прошлом году у меня время было чуть хуже. Мы с напарницей разошлись в сотых секундах. В этом году чуть поувереннее.
Юрий Родионов, главный тренер сборной Беларуси по академической гребле:
Смотрим сейчас функциональное состояние спортсменов. Определяем окончательные составы, которые будут вести подготовку.
Мы надеемся, что еще две лицензии мы на доборе, на квалификации дозавоюем. Я думаю, что основное – это двойка парная девочек и одиночка. Кто это будет? Кто выиграет отбор, тот и поедет. Я думаю, что им по силам завоевать эти дополнительные лицензии.
У мужчин победа досталась трехкратному чемпиону мира среди молодежи Денису Мигалю.
24 декабря в программе соревнований гонка на 5000 метров.
В рамках чемпионата закрыли сезон юноши и юниоры. Ребята разыграли пять комплектов наград. В эстафете праздновали победу минчане, соответственно, столичная школа доминировала и в индивидуальной программе.