Женская команда «Цмоки» победила «Горзонт-2 РЦОП»

Самыми сильными в исполнении «драконш» получились первая и заключительная четверти: в них они заработали по 27 и 26 очков соответственно. А вот менее опытные соперницы, к своему удивлению, смогли оказать достойное сопротивление «Цмокам». Тем не менее, победу по итогу отпраздновали именно «драконши» – 85:71.

Ксения Молчан, нападающая команды «Горизонт-2 РЦОП»:

Реально молодцы, что мы сплоченно играли. Предыдущие игры мы как-то играли не командную игру больше, каждый сам за себя. А сейчас мы собрались, послушали тренера, его указания, и пошла командная игра.

Эта победа для минчанок стала четвертой кряду. Женские «Цмоки» идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси.