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«Там такая кайфовая атмосфера!» Корреспонденты СТВ пробежали Минский полумарафон

15 сентября 2019 14:00
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Новости Беларуси. На старт самой короткой дистанции Минского полумарафона вышли 25 тысяч бегунов. В ярко-красной форме финишировала и команда нашего телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Там такая кайфовая атмосфера!» Корреспонденты СТВ пробежали Минский полумарафон-1

«Там такая кайфовая атмосфера!» Корреспонденты СТВ пробежали Минский полумарафон-3

Яна Шипко, корреспондент СТВ:
Это просто надо прочувствовать – там такая кайфовая атмосфера! Кто не бежит, тот поддерживает, болеет. Сразу 25 тысяч человек разного возраста!

«Там такая кайфовая атмосфера!» Корреспонденты СТВ пробежали Минский полумарафон-6

Алена Сырова, корреспондент СТВ:
Мы сегодня пробежали 5,5 километров за 33 минуты. Мы даже улучшили свой результат, так что у нас эта медалька абсолютно заслужено.

«Это хороший тимбилдинг». Как будет бежать команда СТВ на Минском полумарафоне?

«Там такая кайфовая атмосфера!» Корреспонденты СТВ пробежали Минский полумарафон-9

# Минский полумарафон # общество # Яна Шипко # Алена Сырова # Фотофакт

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