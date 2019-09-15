«Там такая кайфовая атмосфера!» Корреспонденты СТВ пробежали Минский полумарафон

Новости Беларуси. На старт самой короткой дистанции Минского полумарафона вышли 25 тысяч бегунов. В ярко-красной форме финишировала и команда нашего телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На старт самой короткой дистанции Минского полумарафона вышли 25 тысяч бегунов. В ярко-красной форме финишировала и команда нашего телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яна Шипко, корреспондент СТВ:
Это просто надо прочувствовать – там такая кайфовая атмосфера! Кто не бежит, тот поддерживает, болеет. Сразу 25 тысяч человек разного возраста!
Алена Сырова, корреспондент СТВ:
Мы сегодня пробежали 5,5 километров за 33 минуты. Мы даже улучшили свой результат, так что у нас эта медалька абсолютно заслужено.
«Это хороший тимбилдинг». Как будет бежать команда СТВ на Минском полумарафоне?