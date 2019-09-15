«Там такая кайфовая атмосфера!» Корреспонденты СТВ пробежали Минский полумарафон

Новости Беларуси. На старт самой короткой дистанции Минского полумарафона вышли 25 тысяч бегунов. В ярко-красной форме финишировала и команда нашего телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент СТВ:

Это просто надо прочувствовать – там такая кайфовая атмосфера! Кто не бежит, тот поддерживает, болеет. Сразу 25 тысяч человек разного возраста!